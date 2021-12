«heute-show» knackt zum ersten Mal seit Januar die Marke von fünf Millionen Zuschauern

Quotennews

Der Sender startete bereits mit den beiden Krimiserien sehr stark, die sich gegenüber der Vorwoche noch weiter gesteigert hatten.



Das ZDF eröffnete die gestrige Priemtime mit einer weiteren neuen Folge der Krimiserie. Mit 6,44 Millionen Zuschauern war dem Programm der Tagessieg sicher und im Vergleich zur Vorwoche war zudem eine Steigerung möglich. Belohnt wurde der Sender mit einer sehr starken Quote von 21,9 Prozent. Mit 0,60 Millionen Interessenten war die jüngere Gruppe sogar so gut vertreten wie seit Mai nicht mehr. Hier kamen 8,8 Prozent Marktanteil zustande.Besonders stark zeigte sich im Anschluss auch, was 5,55 Millionen Neugierige überzeugte. Es wurde weiterhin eine starke Sehbeteiligung von 19,4 Prozent eingefahren. Auch die 0,54 Millionen Jüngeren verbesserten sich gegenüber der Vorwoche und landeten bei hohen 7,7 Prozent Marktanteil. Diesorgte im Anschluss für das beste Ergebnis seit Januar und übertraf zum ersten Mal in der neuen Staffel die Marke von fünf Millionen Zuschauern. Mit 5,02 Millionen Interessenten wurden überzeugende 22,0 Prozent gemessen. Die 1,30 Millionen 14- bis 49-Jährigen erhöhten auf ausgezeichnete 21,4 Prozent Marktanteil.Einzig dasbaute im Vergleich zur Vorwoche etwas ab. Die verbleibenden 2,14 Millionen Zusehenden reichten jedoch weiterhin für eine solide Quote von 11,9 Prozent. Bei den 0,77 Millionen Jüngeren wurde zudem ein herausragender Marktanteil von 15,9 Prozent eingefahren. Mitstürzte die Reichweite im Anschluss auf 0,79 Millionen Menschen und der Marktanteil auf niedrige 6,3 Prozent ab. Die 0,25 Millionen 14- bis 49-Jährigen hielten sich jedoch bei hohen 7,2 Prozent.