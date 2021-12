Primetime-Check

Finalzeit bei RTL gegen Duell-Show bei ProSieben. Krimi-Abend beim ZDF gegen Quiz-Nacht im Ersten. Film-Wettstreit bei Sat.1 gegen RTLZWEI. Was lief am besten?

Das Erste schickte die Rate-Showin die Samstags-Primetime und erntete damit 4,64 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, die für einen Marktanteil von guten 16,9 Prozent sorgten. Bei den jungen Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren ergab sich ein Anteil von 11,2 Prozent bei 0,75 Millionen Zuschauern. Das Zweite setzte auf die gewohnte Krimi-Primetime und erreichte mit7,39 Millionen Zuschauer. Jüngere Zuschauer waren hiervon 0,77 Millionen dabei, wodurch sich der Marktanteil am entsprechenden Markt auf 10,9 Prozent einstellte. Insgesamt reichte es zu grandiosen 24,7 Prozent Marktanteil.Bei ProSieben ergab sich eine neue Ausgabeund Unterföhring sicherte sich 1,31 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 5,9 Prozent. Aus der klassischen Zielgruppe waren hiervon 0,96 Millionen und damit ergab sich ein Marktanteil von 17,0 Prozent. RTL setzte um 20:15 Uhr auf das große Finale vonund lieferte damit 1,3 Millionen Zuschauer einen schönen Abend. Außerdem reichte es zu 0,43 Millionen Zielgruppen-Zuschauern und damit zu einem Marktanteil von 6,5 Prozent. Insgesamt reichte es zu 4,8 Prozent Anteil am TV-Markt.Sat.1 spielte in der Mittwochs-Primetime den Spielfilm «Die Schöne und das Biest» ► und begeisterte damit 1,69 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Mit 0,76 Millionen Zuschauern aus der Zielgruppe holte der Bällchensender mit dem Emma Watson-Streifen 11,0 Prozent Marktanteil, während es insgesamt zu 5,9 Prozent am gesamten TV-Markt reichte. VOX entschied sich dazu, sein Glück im Schlager zu versuchen. Mitsicherte sich der Sender 1,14 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 4,1 Prozent. Aus der Zielgruppe konnten wiederum 0,4 Millionen Zuschauer gemessen werden, wodurch es zu 6,0 Prozent am TV-Markt reichte.Ebenfalls mit einem Film ging RTLZWEI in den Mittwoch.ergatterte 0,56 Millionen Zuschauer und damit einen Marktanteil von 2,0 Prozent. Aus der Zielgruppe konnten hiervon 0,21 Millionen Zuschauer definiert werden, wodurch sich ein entsprechender Marktanteil von 3,0 Prozent ergab. Zu guter Letzt sendete Kabel Eins in der Primetime eine Folgevor 0,68 Millionen Zuschauern insgesamt. Aus der Zielgruppe konnten hier 0,2 Millionen gemessen werden, wodurch sich ein entsprechender Marktanteil von 3,0 Prozent einstellte. Insgesamt reichte es zu 2,3 Prozent Marktanteil.