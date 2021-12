Nils Hartmann ist neuer Leiter der Sky Studios Deutschland

Köpfe

Mit diesem Schritt möchte sich Sky Deutschland noch mehr mit Sky Italia verzahnen. Nils Hartmann behält gleichzeitig seine Verantwortlichkeiten für fiktionale Sky Originals bei den Italienern.

Sky hat eine Personalentscheidung getroffen, mit der die deutschen und italienischen Sky Studios näher zusammenrücken. Nils Hartmann wird mit sofortiger Wirkung sein bisheriges Aufgabenspektrum bei Sky Studios ausweiten und als Senior Vice President Sky Studios Deutschland & Italia nun ebenso die Verantwortung für Sky Studios Deutschland übernehmen. In der neu geschaffenen Rolle wird er die Entwicklung, Beauftragung und Produktion von fiktionalen Sky Originals für Sky Deutschland leiten und gleichzeitig seine Verantwortlichkeiten für fiktionale Sky Originals bei Sky Italia beibehalten.Wie es in einer Mitteilung heißt, möchte Sky dadurch an „zusätzlicher kreativer Schlagkraft“ gewinnen, um in den nächsten Jahren seine ehrgeizigen Ziele mit europaweit massiven Investitionen in Eigenproduktionen konsequent umzusetzen. Im kommenden Jahr plant Sky Deutschland in hierzulande sowie in Österreich und der Schweiz über 60 deutsche und internationale Sky Originals auf den Markt zu werfen. Dazu gehören neue Eigenproduktionen wie die Serien «Autobahn», «Tender Hearts» und «Chameleon» sowie neue Staffeln von «Das Boot», «Der Pass» und «Babylon Berlin».„Mit Nils haben wir einen hoch geschätzten Kreativen für Sky Deutschland an Bord, der mit weltweit erfolgreichen, preisgekrönten Sky Originals wie «The Young Pope» oder «Gomorrah» Meilensteine gesetzt und seit Jahren eine beeindruckende Erfolgsbilanz vorzuweisen hat. Wir freuen uns sehr darauf, mit Nils und unserem starken deutschen Team lokale Sky Originals zu entwickeln, die die Programmstrategie von Sky optimal ergänzen und die unsere Kund*innen in Deutschland, Österreich und der Schweiz lieben“, erklärt Elke Walthelm, Executive Vice President Content und Geschäftsführerin bei Sky Deutschland.Nils Hartmann, der seit 2003 bei Sky Italia ist, fügt an: „Es ist großartig, diese neue Aufgabe bei Sky Studios Deutschland zu übernehmen und an die riesigen Serienerfolge wie «Das Boot», «Babylon Berlin» und «Der Pass» anzuknüpfen. Deutschland blickt auf eine reiche und lange Geschichte des Storytellings auf dem Bildschirm zurück und besitzt eine starke kreative Community in Deutschland und Österreich. Ich freue mich riesig, ab sofort mit dafür zu sorgen, dieser deutschen Kreativität noch eine größere globale Bühne zu bereiten.“„Nils’ untrüglicher Sinn, gute Stoffe zu erkennen, zu fördern und zu entwickeln und sein umfassendes, tiefgreifendes Netzwerk sind einzigartig. Mit seinem deutschen Hintergrund bringt er eine lokale und internationale Perspektive mit und ich freue mich sehr darauf, dass er Sky Deutschland auf dem weiteren Weg unterstützen wird“, wird Jane Millichip, Chief Content Officer,Sky Studios, in einer Mitteilung zitiert.