Paramount+ geht den Pluto-Weg

Bereits seit Donnerstag sind auf der Streamingplattform Themenchannel verfügbar.

Seit der Umwandlung von CBS All Access zu Paramount+ haben sich die Nutzerzahlen der Plattform positiv entwickelt. Allerdings ist das Unternehmen nicht zufrieden und übernimmt eine Funktion, die es schon bei Comcasts Peacock und bei dem ViacomCBS-Produkt Pluto TV gibt. Seit Donnerstag finden Nutzer dort Themenchannels, die 24 Stunden am Tag laufen.Das sind Live Channels, die beliebte Shows und Filme auf dem Dienst in linearen Kanälen kuratiert, die aus ViacomCBS-Eigentum wie CBS, Comedy Central , MTV, Nickelodeon, BET und dem Smithsonian Channel sowie aus anderen Quellen stammen. Die User finden beispielsweise einen «Star Trek»-, «Survivor»- oder einen Animationskanal."Selbst in der Ära von On-Demand gibt es eindeutig ein starkes Verlangen der Verbraucher nach neu gestalteten linearen Kanälen, die mühelose, zurücklehnende Unterhaltung bieten", sagte Ryan bei der Ankündigung des neuen Features. "Inspiriert und informiert durch das erfolgreiche Modell von Pluto TV , das Pionierarbeit geleistet und sich durchgesetzt hat, unterstreichen diese hochgradig kuratierten Kanäle die Stärke unserer einheitlichen Streaming-Organisation und dienen als Produktunterscheidungsmerkmal im SVOD-Bereich, indem sie den Abonnenten eine weitere Möglichkeit bieten, Programme auf Paramount+ zu erleben und zu entdecken."