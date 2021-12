US-Fernsehen

Mark Hamill dreht für Netflix

Fabian Riedner von 10. Dezember 2021, 09:08 Uhr

Der «Star Wars»-Star wird in der Serie «The Fall of the House of Usher» zu sehen sein.

TV-Produzent Mike Flanagan gab bekannt, dass Carla Gugino, Mark Hamill, Frank Langella, Mary McDonnell und Carl Lumbly zur Besetzung seiner und Trevor Macys kommenden Netflix-Serie «The Fall of the House of Usher» dabei sein werden. "Um diese epische Geschichte von Gier, Horror und Tragödie zu erzählen, haben wir das größte Ensemble in der Geschichte von Intrepid Pictures zusammengestellt", schrieb Flanagan auf Twitter.



Die Serie wird als moderner Remix der gleichnamigen Kurzgeschichte von Egdar Allen Poe und mehrerer seiner anderen Werke beschrieben. Langella spielt die Hauptrolle des Roderick Usher, des Patriarchen der Usher-Dynastie. Mary McDonnell spielt Rodericks Zwillingsschwester Madeline, die "versteckte Hand" der Familie. Lumbly spielt den Ermittler C. Auguste Dupin, der in mehreren Werken von Poe vorkommt. Mark Hamills Figur steht noch nicht fest, wird aber als "überraschend im Schatten zu Hause" beschrieben. Einzelheiten zu Guginos Figur werden noch bekannt gegeben, ebenso wie die anderen Mitglieder des Ensembles.



Laut Flanagan werden die Dreharbeiten zur Serie in einigen Wochen beginnen. "Wir haben noch viele weitere Namen zu verkünden", schrieb er. "Einige bekannte Gesichter, einige neue, allesamt unglaubliche Darsteller, die zusammenkommen, um die Welt von Poe zum Leben zu erwecken, wie man sie noch nie zuvor gesehen hat. Ich kann es kaum erwarten, euch mehr zu erzählen!"

