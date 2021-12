Comic-Laden

Auf 176 Seiten erstreckt sich die Graphic Novel von Reinhard Kleist, der unter anderem auch „Der Traum von Olympia“ zeichnete.

Als 1972 Ziggy Stardust als androgynes Alter Ego des jungen David Bowie das Licht erblickte, war dessen Auswirkung auf die Musikszene und Bowies Karriere kaum abzusehen. Fesselnd und zugleich entrückt performte der Künstler daraufhin die Welt und katapultierte seine Bekanntheit in ungeahnte Höhen. Nicht selten wird das zugehörige Konzeptalbum "The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars" als eines der bedeutendsten musikalischen Werke der 1970er Jahre beschrieben. Die Geschichte des promiskuitiven Rockstars, dessen Leben und Botschaft von Liebe und Frieden letztlich an seinen Drogenexzessen und seinem ausschweifenden Lebensstil scheitert.Die Graphic Novel verbindet nun fast 50 Jahre später Bowies eigenen Werdegang mit Elementen aus Album und Bühnenshow und zeichnet dabei ein eindrucksvolles neues Gesamtkunstwerk. Das Streben nach Erfolg und zahlreiche Misserfolge treiben den Künstler dabei zur Entwicklung der Kunstfigur. Mit dieser gelingt ihm letztendlich auch der gewünschte Durchbruch, jedoch birgt der Erfolg auch dunkle Seiten. Die von Brüchen gekennzeichnete Karriere von Bowie strebt mit dem Erwachen seiner egozentrischen und erfolgshungrigen Seite einem Paukenschlag entgegen. Dieser erfolgt im Rahmen des legendären Konzerts im Hammersmith Odeon im Sommer 1973. Hier lässt Bowie in Anlehnung an den letzten Titel des Albums "Rock 'n Roll Suicide" seinen Helden quasi Selbstmord begehen und verkündet das Ende der Figur. Der tatsächlich stattgefundene Abschluss der Stardust-Jahre gipfelte in der Realität darüber hinaus noch im Hinauswurf der vorher nicht eingeweihten Band, live auf der Bühne. Mit diesem fulminanten Auftritt endet dann auch die visuell von Thomas Gilke grell kolorierte Gestaltung der Graphic Novel, jedoch ist ein Nachfolger bereits angekündigt.Die Graphic Novel Starman umfasst 176 Seiten und erscheint in zwei verschiedenen Editionen. Neben der normalen Hardcover-Ausgabe bietet die limitierte Luxusausgabe noch weitere Zugaben. Dazu zählen ein alternatives Cover mit Ziggy Stardust und ein gelber Buchschnitt. Zudem ist ein von Reinhard Kleist signierter Farbdruck und ein ausklappbarer Umschlag enthalten. Dieser bietet ebenfalls eine großformatige Illustration von David Bowie im Raumanzug, in direkter Anlehnung an die musikalischen und biographischen Ursprünge von Stardust.Der 1970 in Hürth geborene Grafikdesigner und Comickünstler zählt zu den prominentesten Köpfen der deutschen Comicszene. So schuf er bereits Werke über die Musiklegenden Johnny Cash, Elvis und Nick Cave, widmete aber auch dem Holocaust-Überlebenden Hertzko Haft mit "The Boxer" ein eindringliches Portrait. Weiterhin erschien 2015 die eindringliche Geschichte von Samia Yusuf Omar unter dem Titel "Der Traum von Olympia". Dabei zeichnet er das Leben der auf der Flucht im Mittelmeer ertrunkenen Olympionikin nach. Seine Werke wurden bereits in Englische, Französische und Arabische übertragen. Zu seinen Auszeichnungen zählen neben dem Berliner Bären und dem Jugendliteraturpreis auch drei der renommierten Max-und-Moritz-Preise.