UNLOCK - der Podcast

Dena Zarrin und Florian Prokop sprechen in ihrem Podcasts über das Liebesleben und zahlreiche Probleme beim Kennenlernen.

Fast jede:r von uns hat schon einmal skurrile, unangenehme oder seltsame Erfahrungen im Liebesleben oder beim Sex gehabt. Oftmals sind diese Erfahrungen so prägend und berührend zugleich, so dass man nicht einmal mit seinen engsten Vertrauten darüber sprechen möchte. Zu groß ist die Angst am Ende schlecht dazustehen, wenn solche Themen, die auch heute teilweise noch als Tabuthemen wahrgenommen werden, angesprochen werden. Was verändert sich jedoch, wenn es vielen anderen gleich geht und diese ihre persönlichen Geschichten in einem Podcast mit uns teilen?Beim FUNK-Podcast "UNLOCK" geht es genau darum. Vorgetäuschte Orgasmen, Sex mit dem Tinder-Match, obwohl die Vibes so überhaupt nicht da sind und viele andere, intime Themen warten auf die Hörer:innen - und zwar ganz ohne Tabus. Dabei bekommt jedes Thema seinen Raum und seinen Tiefgang und bewegt sich dadurch Stück für Stück weg vom gesellschaftlichen Tabuthema hin zum normalen Gesprächsthema.Im Podcast greifen die beiden Hosts Dena Zarrin und Florian Prokop viele alltägliche Themen auf, mit denen fast jede:r von uns schon einmal konfrontiert war und erzeugen damit Nähe zum Publikum. Dabei sind die beiden jedoch keineswegs alleine unterwegs, sondern haben wechselnde Gäste, die ihre persönlichen Geschichten erzählen. Durch die Erfahrungen dieser Menschen bekommen die Themen eine persönliche Note und tragen zur Enttabuisierung in der Gesellschaft bei. Die Dinge werden dabei aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. Neben Themen, die im Alltag vieler Menschen Raum finden, sorgen die beiden für Überraschungen und kommen auch auf eher exotische Themen zu sprechen. Damit bekommen die Hörer:innen nicht nur die Chance, sich für ihre eigenen Themen inspirieren zu lassen, sondern haben die Möglichkeit ihren Horizont zu erweitern.Im Podcast kommen, neben den Gästen mit ihren persönlichen Geschichte, auch Expert:innen zu Wort. Diese gehen der zentralen Frage nach, wie es überhaupt zu solchen Situationen kommt, in die Menschen hineingeraten ohne das je geplant zu haben. Dabei fokussieren sie sich nicht nur auf die Problematik an sich, sondern geben praktische Tipps, wie jede:r aus diesen Situationen wieder herauskommen kann.