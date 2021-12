Blockbuster-Battle

Fantasy, Action und Romanze – an diesem Sonntag wartet das Fernsehen mal wieder mit der ganzen Unterhaltungs-Palette auf. Wer schnappt sich den Sieg in diesem Battle?

(ProSieben, 20:15 Uhr)Joanne K. Rowlings phantastisches Drehbuch-Debüt: Der Zauber-Zoologe Newt Scamander kommt mit einem geheimnisvollen Koffer in New York an. Durch Zufall entwischt das Zauberwesen Niffler, welches in der Stadt großes Chaos anrichtet. Porpetina macht sich auf die Suche nach dem Ausreißer und seinem Besitzer, um die Gunst des Magischen Kongresses der USA zu gewinnen. Durch eine folgenschwere Verwechslung finden jedoch noch mehr zauberhafte Kreaturen ihren Weg ins Freie. Die Quotenmeter-Kino-Kritik zog folgendes Fazit über den Blockbuster: “«Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind» entführt den Zuschauer in eine Welt, mit der man sich als «Harry Potter»-Fan sehr gern arrangiert. Optisch und akustisch schwelgt man in Nostalgie.“Quotenmeter.de: 8Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 7IMDb User Rating: 7(RTLZWEI, 20:15 Uhr)Kurz nach den Terroranschlägen des 11. Septembers 2001 entsendet die US-Regierung eine Spezialeinheit von zwölf Elitesoldaten nach Afghanistan auf eine lebensgefährliche Mission. Der kriegsunerfahrene Captain Mitch Nelson führt seine Männer in das unwegsame Gebiet des Hindukusch-Gebirges, um mit diplomatischem Geschick und großem Mut die dort kontrollierende afghanische Nordallianz zu einem Bündnis im Kampf gegen die gemeinsamen Gegner aus Taliban- und Al-Kaida-Kämpfern zu bewegen. Gegenseitiges Misstrauen und scheinbar enorme kulturelle Unterschiede erschweren die Zusammenarbeit nicht weniger als der Mangel an moderner Ausrüstung. Der zahlenmäßig weit überlegene, gnadenlose Gegner lässt die Überlebenschancen der ungleichen Verbündeten bald komplett aussichtslos erscheinen. Quotenmeter hatte in seiner Kritik nur wenig auszusetzen : „«Operation: 12 Strong» ist ein handwerklich sehr solide inszenierter Kriegs-Actionfilm, der sich zwischen den beeindruckenden Kampfsequenzen immer wieder auch mit der inneren Anspannung unter den Kameraden sowie nüchternen Organisationsvorgängen befasst und dadurch einen erstaunlichen Realismus an den Tag legt.“Quotenmeter.de: 7Rotten Tomatoes Audience Score: 6Metascore: 5IMDb User Rating: 7(ZDFneo, 20:15 Uhr)Als Julianne erfährt, dass ihr Ex-Lover und langjähriger bester Freund Michael seine Hochzeit plant, muss sie erkennen, dass sie selbst noch Gefühle für ihn hegt. Julianne hilft Michael bei den Vorbereitungen für die Hochzeit, doch insgeheim verfolgt sie den Plan, die Hochzeit zu verhindern. Dafür ist ihr jedes noch so skrupellose Mittel recht. Doch sie muss erkennen, dass nur die Wahrheit sie beide zusammenführen kann. Mitreißende Romantikkomödie mit Julia Roberts, Dermot Mulroney und Cameron Diaz in den Hauptrollen.Quotenmeter.de: /Rotten Tomatoes Audience Score: 7Metascore: 5IMDb User Rating: 6