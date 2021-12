Noch mehr Darsteller für «Avatar: The Last Airbender»

US-Fernsehen

Für die Live-Action-Serie werden noch mehr Schauspieler verpflichtet.

Die Live-Action-Serievon Netflix hat ihre Azula, Suki, Avatar Kyoshi, Gran Gran und Sukis Mutter Yukari gefunden. Elizabeth Yu («All My Love») spielt Azula, die Tochter des Feuerlords Ozai und Schwester von Zuko. Sie ist ein Feuerbändiger-Wunderkind und eine unerbittliche Perfektionistin, die vor nichts zurückschreckt, um ihre Position als Thronfolgerin zu sichern.Maria Zhang wird Suki verkörpern, die Anführerin einer weiblichen Elite-Kampftruppe, die als Kyoshi-Kriegerinnen bekannt ist. Yvonne Chapman («Family Law») wird in die legendäre Kriegerin Avatar Kyoshi schlüpfen, die für ihre Tapferkeit, ihre furchterregenden Kampffähigkeiten und ihre kompromisslose Hingabe an die Sache der Gerechtigkeit verehrt wird. Tamlyn Tomita («Cobra Kai») wird Sukis Mutter Yukari spielen, die Bürgermeisterin von Kyoshi Island, die sie mit aller Kraft beschützt. Casey Camp-Horinek («Reservation Dogs») schließlich wird Gran Gran mimen, die mitfühlende Matriarchin des südlichen Wasserstammes und Kataras und Sokkas Großmutter.Sie gesellen sich zu den bereits angekündigten Darstellern von Aang (Gordon Cormier), Katara (Kiawentiio), Sokka (Ian Ousley), Zuko (Dallas Liu), Feuerlord Ozai (Daniel Dae Kim), Onkel Iroh (Paul Sun-Hyung Lee), Commander Zhao (Ken Leung) und Mönch Gyatso (Lim Kay Siu).