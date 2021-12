«Good Omens»: Jon Hamm ist wieder dabei

US-Fernsehen

Für die Amazon-Prime-Video-Serie kehrt der ehemalige «Mad Men»-Hauptdarsteller zurück.

Der «Mad Men»-Hauptdarsteller Jon Hamm wird auch in der zweiten Runde der Amazon-Prime-Video-Seriemitwirken. Er wird auch weiterhin die Rolle des Erzengels Gabriels verkörpern, aktuell wird die Serie in Schottland gedreht. Ebenfalls zurückkehren werden Doon Mackichan («Toast»), der den Engel Michael spielt, und Gloria Obianyo («Dune») als Uriel.Zu ihnen gesellen sich die neuen Engel Liz Carr («Devs»), die Saraqael spielt, und Quelin Sepulveda («Havoc») als Muriel. Shelley Conn («Bridgerton») kommt ebenfalls als "Schlüsselfigur aus der Hölle" hinzu.«Good Omens» basiert auf dem gleichnamigen Buch von Terry Pratchett und Neil Gaiman. Staffel zwei wird Handlungsstränge erforschen, die über das ursprüngliche Buch hinausgehen, einschließlich eines näheren Blicks auf die Freundschaft zwischen dem "wählerischen Engel" Aziraphale und dem "schnelllebigen Dämon" Crowley.„«Good Omens 2» wäre nicht dasselbe ohne den erstaunlichen Jon Hamm als Gabriel, jedermanns schlimmster Chef", sagte Autor und Co-Showrunner Neil Gaiman in einem Statement. "Die Geschichte, die Terry Pratchett und ich vor all den Jahren erschaffen haben, führt uns weiterhin vom Londoner Soho in den Himmel und die Hölle. Es ist ein Vergnügen für mich, Charaktere, die wir geliebt (oder gehasst) haben, wieder aufleben zu lassen und neue Charaktere aus den glänzendsten oberen Etagen des Himmels und den feuchtesten Kellern der Hölle zu lieben (oder zu hassen, oder zu lieben, um zu hassen oder zu hassen, um zu lieben) hinzuzufügen. Sie alle sind Teil der seltsamen und ungewöhnlich geliebten Familie von «Good Omens»."