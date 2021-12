Blockbuster-Battle

Im Blockbuster-Battle tritt heute ein Weihnachtsdieb gegen einen kleinen Weihnachtsjungen an. Dazu gesellen sich viele phantastische Tierwesen. Wer holt den Sieg?

(RTL, 20:15 Uhr)Der Grinch lebt mit Max, seinem Hund, in den Bergen. An dessen Fuß leben die Whos, die die Weihnachtszeit zelebrieren. Der Grinch hingegen mag Weihnachten überhaupt nicht und möchte den Whos das Fest vermiesen. Er schleicht sich nachts ins Dorf und klau alle Geschenke und die Weihnachts-Dekoration. Als die Bewohner morgens das Unheil sehen, beschließen sie, zusammen zu singen. So beurteilte Quotenmeter die animierte Neuauflage des Weihnachtsklassikers : „«Der Grinch» ist ein sympathischer, tricktechnisch äußerst gelungener Animationsfilm für die ganze Familie, der sich allerdings vorwiegend auf sein Dasein als Komödie konzentriert und die erzählerische Dimension der Vorlage mitsamt Kapitalismuskritik weitgehend außer Acht lässt.“Quotenmeter.de: 6Rotten Tomatoes Audience Score: 5Metascore: 5IMDb User Rating: 6(Sat.1, 20:15 Uhr)Wieder verreisen die McCallisters an Weihnachten - und wieder bleibt der kleine Kevin auf der Strecke: Er verwechselt auf dem Flughafen einen Fremden mit seinem Vater und landet in New York statt im sonnigen Miami. Dort trifft er auf alte Bekannte: die Ganoven Harry und Marv, die mit dem Knirps noch eine Rechnung offen haben.Quotenmeter.de: 6Rotten Tomatoes Audience Score: 6Metascore: 5IMDb User Rating: 7(ProSieben, 20:15 Uhr)Eddie Redmayne im zweiten Teil der «Phantastische Tierwesen»-Reihe: Der Magizoologe Newt Scamander erfährt, dass der totgeglaubte Credence noch am Leben und in Paris auf der Suche nach seiner leiblichen Familie ist. Auf Dumbledores Wunsch hin reist Newt nach Frankreich, um den Jungen zu beschützen, denn auch der Zauberer Grindelwald ist hinter Credence her. Können Dumbledores Verbündete Grindelwalds finstere Pläne durchkreuzen oder werden sie selbst in seine Fänge geraten? Das Quotenmeter-Fazit : „«Phantastische Tierwesen 2: Grindelwalds Verbrechen» setzt den soliden Auftakt der «Harry Potter»-Spin-off-Reihe um ein Vielfaches düsterer fort, punktet ein weiteres Mal mit süßen Tierwesen und macht trotz einiger Holprigkeiten im Skript große Lust auf Teil drei.“Quotenmeter.de: 7Rotten Tomatoes Audience Score: 5Metascore: 5IMDb User Rating: 7