Blockbuster-Battle

Das Battle der Familienfilme

Veit-Luca Roth von 26. Dezember 2021, 09:30 Uhr

Oh, wie passend! In diesem Battle treten viele «Pets» gegen einen «Zoowärter» an. Außerdem tanzt ein Nussknacker über das Parkett. Bei all der Familienunterhaltung, wird es in diesem Aufeinandertreffen einen Sieger geben?

«Der Nussknacker und die vier Reiche» (Sat.1, 20:15 Uhr)

«Der Nussknacker und die vier Reiche» – eine Fortsetzung des Märchen-Balletts mit u. a. Mackenzie Foy, Morgan Freeman, Keira Knightley und Helen Mirren: Ein mysteriöses Weihnachtsgeschenk ihrer verstorbenen Mutter führt Clara in eine magische Parallelwelt, in der sie auf den Nussknacker Phillip sowie auf die Regenten der vier Reiche trifft. Da diese aber in Disharmonie leben, stürzt sich Clara kurzerhand in ein waghalsiges Abenteuer, um den Frieden wiederherzustellen.



Die Bewertung

Quotenmeter.de: 5

Rotten Tomatoes Audience Score: 3

Metascore: 4

IMDb User Rating: 6

Gesamtbilanz: 18 von 40 Punkten



«Pets 2» (RTL, 20:15 Uhr)

Die Fortsetzung von Max und seinen tierischen Freunden: Jack Russell-Terrier Max reist mit seinen Besitzern aufs Land, wo er sich von seinem Juckreiz erholen soll. Auf dem Bauernhof, auf dem sie wohnen, trifft er auf den Hofhund Rooster, einem Welsh Sheepdog. Als Schafe verschwinden, begleitet Max Rooster bei der Suche nach den Tieren. Dabei begegnen sie Katzen, Kaninchen und Meerschweinchen. Der Film überzeugte nur durch seine „Kurzweil und seinen Humor“,



Die Bewertung

Quotenmeter.de: 6

Rotten Tomatoes Audience Score: 9

Metascore: 6

IMDb User Rating: 7

Gesamtbilanz: 28 von 40 Punkten



«Der Zoowärter» (VOX, 20:15 Uhr)

Tierpfleger Griffin Keyes ist ein außerordentlich netter und gemütlicher Zeitgenosse, der in seiner Arbeit im Franklin Park Zoo ganz und gar aufgeht. Leider hat sich sein berufliches Glück nicht auf sein Privatleben übertragen. Griffin hat einfach kein Glück bei Frauen. Um das zu ändern, beschließt er seine Stelle als Zoowärter an den Nagel zu hängen und sich einen Job zu suchen, der beim weiblichen Geschlecht besser ankommt. Die berufliche Veränderung ruft allerdings die Tiere des Zoos auf den Plan, die Griffin auf keinen Fall gehen lassen wollen. Obwohl sie einen Schweigeschwur abgelegt haben, beschließen sie, das Unglaubliche zu offenbaren: Sie können sprechen! So wollen sie ihrem geliebten Pfleger beibringen, wie man das Herz einer Frau gewinnt, ohne seinen Posten im Franklin Park Zoo aufzugeben.



Die Bewertung

Quotenmeter.de: /

Rotten Tomatoes Audience Score: 4

Metascore: 3

IMDb User Rating: 5

Gesamtbilanz: 12 von 40 Punkten



Schwache Ergebnisse fahren die Filme von Sat.1 und VOX ein, sodass die Free-TV-Premiere von «Pets 2» am Zweiten Weihnachtsfeiertag leichtes Spiel hat. Kann sich RTL auch den Quotensieg sichern? Am Montagmorgen erfahrt ihr es wie immer hier.



