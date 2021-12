Sam Waterston kehrt zu «Law & Order» zurück

US-Fernsehen

Der Schauspieler schlüpft wieder in seine Rolle des Staatsanwalts Jack McCoy.

Sam Waterston, langjähriger-Darsteller, kehrt für seine 17. Staffel als Staatsanwalt Jack McCoy in die berühmte Dick-Wolf-Serie zurück. Waterston gesellt sich zu dem bereits angekündigten «Law & Order»-Kollege Anthony Anderson, der als Detective Kevin Bernard wieder in der Serie auftreten wird. «Law & Order» feiert seine Premiere in der 21. Staffel auf NBC am Donnerstag, den 24. Februar um 20.00 Uhr ET."Nur sehr wenige Casting-Ankündigungen haben mir jemals so viel Freude bereitet", sagte der ausführende Produzent Wolf in einer Erklärung. "Vom ersten Tag an hatte Sam das perfekte Gespür für Jack McCoy als eine Figur, die unsere Fähigkeit, das Gesetz zu verstehen, sowohl widerspiegelt als auch erweitert. Er ist das ultimative Gewissen der Serie und ich freue mich darauf, dass er die Karriere des New Yorker Bezirksstaatsanwalts Robert Morgenthau nachahmt, der bis zu seinem 90. Geburtstag aktiv war. Die Rückkehr von Sam und Anthony (Anderson) zeigt, dass die 21. Staffel nur eine Fortsetzung dessen ist, wo wir aufgehört haben." Die wiederbelebte Serie wird ihr klassisches, zweigeteiltes Format fortsetzen und wieder "der Polizei, die Verbrechen untersucht, und den Staatsanwälten, die die Täter verfolgen", folgen.Waterston kam 1994 während der fünften Staffel von «Law & Order» zur Serie. Er ist seit über fünf Jahrzehnten in der Unterhaltungsbranche tätig und hat eine Vielzahl von Film- und Fernsehrollen übernommen.