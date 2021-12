«Rambo», «Sister Act» und «Die rechte und die linke Hand des Teufels»

Quotennews

RTLZWEI, VOX und Kabel Eins füllten den Abend ebenfalls mit verschiedenen Filmübertragungen und gewannen alle im Laufe des Abends an Zuschauern.



Zur Primetime lag das Filmprogramm von Kabel Eins, RTLZWEI und VOX recht eng beieinander. RTLZWEI überzeugte mit dem Actiondrama, welches 0,68 Millionen Fernsehende vor dem Bildschirm hielt und für hohe 3,6 Prozent Marktanteil sorgte. Allerdings war das Interesse bei den 0,14 Millionen Jüngeren nicht allzu groß, was eine maue Quote von 3,3 Prozent zur Folge hatte. Die beiden Fortsetzungen der Filmreihe kamen im Anschluss auf 0,83 sowie 0,81 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil wuchs somit zunächst auf starke 4,8 und schließlich ausgezeichnete 8,4 Prozent. In der Zielgruppe kletterte die Quote auf passable 4,4 und später 7,8 Prozent.war bei Kabel Eins im Programm. Mit 0,66 Millionen Fernsehzuschauern und 3,5 Prozent Marktanteil lag die Übertragung genau im Senderschnitt. 0,21 Millionen Umworbenen sicherten sich passable 4,8 Prozent Marktanteil.kletterte im Anschluss vor 0,73 Millionen Zuschauern auf hohe 4,8 Prozent. Auch die jüngere Reichweite vergrößerte sich auf 0,30 Millionen Menschen, wodurch die Sehbeteiligung einen deutlichen Sprung auf starke 7,8 Prozent machte.VOX startete mit der Komödiein den Abend. Mit 0,65 Millionen Neugierigen waren zu Beginn nicht mehr als akzeptable 3,5 Prozent Marktanteil möglich. Die 0,22 Millionen Werberelevanten erzielten einen mäßigen Wert von 5,0 Prozent. Mitvergrößerte sich das Publikum schließlich auf 0,95 Millionen Menschen und auch die Quote erhöhte sich auf gute 5,7 Prozent. Bei den 0,38 Millionen 14- bis 49-Jährigen ging der Fernsehabend mit hohen 8,9 Prozent zu Ende.