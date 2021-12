Weder «Goodbye Deutschland!» noch ProSieben-Serien überzeugen

Quotennews

In der vergangenen Woche war die VOX-Dokusoap noch auf größeres Interesse gestoßen.



Unter dem Motto „Viva Mexiko“ stand die gestrige Ausgabe von. In Mexiko heiratet Lena ihre große Liebe Erik und bekommt gleich zwei neue Söhne mit dazu. Maria gibt für die Leibe ihr Jura-Studium in Deutschland auf, um in dieses Land und zu ihrem Freund Pepe zu ziehen. Alice aus München möchte ein neues Hostel eröffnen und hofft auf viele Surfer.Schon zu Beginn der Primetime fanden jedoch nicht mehr als 0,90 Millionen Fernsehende zu VOX , wodurch der Marktanteil bei mauen 3,1 Prozent hängenblieb. In der Vorwoche hatte die erste Ausgabe der Dokusoap zumindest noch 1,00 Millionen Interessente erreicht. Die 0,41 Millionen Jüngeren sicherten sich gestern zumindest einen passablen Marktanteil von 5,9 Prozent. Mit der zweiten Episode war im Anschluss zumindest eine Steigerung auf 0,84 Millionen Zuschauer sowie solide 4,6 Prozent Marktanteil möglich. Auch bei den 0,31 Millionen Umworbenen steigerten sich auf eine zufriedenstellende Quote von 6,5 Prozent.ProSieben zeigte zunächst eine neue Folge und im Anschluss eine Wiederholung von. Der Einstieg in den Serienabend verlief mit 0,97 Millionen Neugierigen und 3,3 Prozent Marktanteil zumindest noch akzeptabel. Die 0,66 Millionen Werberelevanten übertrafen mit guten 9,9 Prozent knapp den Senderschnitt. Die zweite Episode reichte jedoch bereits nur noch für maue 2,6 sowie passable 7,8 Prozent. Fürschalteten lediglich 0,63 und 0,56 Millionen Fernsehende ein, was niedrigen 2,1 beziehungsweise 2,0 Prozent entsprach. In der Zielgruppe wurden mäßige Werte von 6,7 und 6,0 Prozent gemessen.