Auch 2021 gefragt: «Das Quiz»

Quotennews

Ab Mittag strahlte Das Erste auch zahlreichen Wintersport aus. Die Vier-Schanzen-Tournee überzeugte.

«Das Quiz» 2008: 6,93 Mio.

2009: 6,91 Mio.

2010: 7,04 Mio.

2011: 6,38 Mio.

2012: 6,39 Mio.

2013: 5,39 Mio.

2014: 6,28 Mio.

2015: 5,93 Mio.

2016: 5,62 Mio.

2017: 5,46 Mio.

2018: 5,05 Mio.

2019: 4,65 Mio.

2020: 5,98 Mio. Reichweiten in Mio.

Das Erste startete mit dem Ski-Weltcup aus Lienz und Bormio in den Wintersporttag. 1,13 Millionen Menschen schalteten den Riesenslalom der Damen ein, der auf 10,7 Prozent kam. Die Abfahrt der Herren im Super-G wollten 0,85 Millionen Zuschauer sehen, der Marktanteil belief sich auf 10,2 Prozent. Beim jungen Publikum generierte die Fernsehstation 8,1 und 4,3 Prozent.Da «Rote Rosen» (1,08 Mio.) und «Sturm der Liebe» (1,45 Mio.) ausgestrahlt wurden, gab es ab 16.05 Uhr die Zusammenfassungen der Wettbewerbe. Diese erreichten 2,37 Millionen Zuschauer sowie 14,7 Prozent bei allen und 7,3 Prozent. Bei der 70. Vierschanzentournee könnte Das Erste wieder Top-Quoten bekommen. Am Dienstag stand erstmal die Qualifikation in Oberstdorf an, die auf 3,02 Millionen Zuschauer und 17,3 Prozent kam. Bei den jungen Menschen sahen 8,9 Prozent zu.Gegen 18.00 Uhr war die World-Team-Challenge im Biathlon aus Ruhpolding an der Reihe. Diese knapp zweistündige Veranstaltung war bei 3,13 Millionen Zuschauern gefragt, der Marktanteil belief sich auf 13,6 Prozent. Bei den jungen Zuschauern wurden mit der Tournee erst 0,46 Millionen Zuschauer ermittelt. Der Marktanteil bei den jungen Menschen belief sich auf 9,6 Prozent.Florian Silbereisen, Günther Jauch, Barbara Schöneberger und Jan Josef Liefers empfing Frank Plasberg bei der alljährlichen Sendung. Dieses Mal schalteten 5,52 Millionen Zuschauer die Fernsehsendung ein, in der Jauch bereits zum 14. Mal dabei war. Der Marktanteil belief sich auf starke 20,7 Prozent. Mit 1,08 Millionen Zuschauern kam die Gemeinschaftsproduktion der Rundfunkanstalten auf 16,2 Prozent. Damit war die Quizshow das erfolgreichste Format am gesamten Tag.