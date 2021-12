3 Quotengeheimnisse

Mit Country und Schlager landete RTLup einen Tag vor Weihnachten nicht wirklich, stattdessen punkten Formate wie «Das Strafgericht».

Das Fernsehspecial, das RTLup, in der Nacht zu Heilig Abend ausstrahlte, lief wieder katastrophal. Die um 00:30 Uhr gestartete 40-minütige Show erreichte lediglich 0,05 Millionen Fernsehzuschauer, wie CountryMusicNews.de berichtete. Der Marktanteil fiel mit 0,7 Prozent dafür aber recht passabel aus. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden gar nur 10.000 Menschen gemessen, sodass die Fernsehstation trotz dieser Nacht nur auf 0,4 Prozent Marktanteil kam.Die im Vorfeld ausgestrahlten anderen Schlager-Shows waren ebenfalls kein Hit. So erreichte die vierte Folge der eigenproduzierten Show 0,15 Millionen Zuschauer und 0,5 Prozent. Bei den jungen Zuschauern wurden 0,04 Millionen Zuseher ermittelt, sodass man auf traurige 0,6 Prozent Marktanteil kam. Es folgten «Schlager sucht Liebe»-Ausgaben, die aber nur 0,12, 0,10 und 0,10 Millionen Menschen begeisterte. Beim jungen Publikum lagen die Ausgaben bei 0,5, 0,7 und 0,8 Prozent.Und worauf stehen die Fernsehzuschauer des Senders RTLup? Natürlich auch die qualitativ mindere Sendung «Das Strafgericht», das am Tag vor Heilig Abend, zwischen 12:10 und 15:30 Uhr mit vier Folgen vertreten war. Aber 0,38, 0,45, 0,48 und 0,49 Millionen Zuschauer waren dabei, der Sender kam bei den Marktanteilen über vier Prozent. Selbst bei den jungen Zuschauern lief es im Schnitt mit 2,3 Prozent gut.