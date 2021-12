Primetime-Check

Wie liefen die Weihnachtsfilme am Donnerstag? Punktete ProSieben mit Bruce Darnell?

Das Erste strahlte am Donnerstagabendaus. Der fünfte Spielfilm der Krimireihe brachte 5,55 Millionen Fernsehzuschauer sowie 18,6 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum sicherte man sich 8,7 Prozent. Die Sendungenundlockten 2,75 und 2,21 Millionen Zuschauer an, die Marktanteile bewegten sich bei 10,3 und 10,1 Prozent. 5,5 und 8,4 Prozent Marktanteil wurden bei den 14- bis 49-Jährigen ermittelt.und daslockten 5,44 und 4,36 Millionen Zuschauer zum ZDF, der Sender generierte 18,2 und 16,4 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Menschen verbuchte die Mainzer Fernsehstation 8,7 und 9,8 Prozent Marktanteil.undsicherten sich 1,95 und 0,97 Millionen, die Marktanteile bei den Umworbenen sorgten für 11,5 und 7,2 Prozent. Unterdessen holte die ProSieben-Showlediglich 0,72 Millionen Zuschauer, bei den jungen Leuten waren nur 4,5 Prozent drin.lockte 0,51 Millionen Zuschauer zu RTLZWEI, die Dokumentation sicherte sich 4,6 Prozent in der Zielgruppe. Da Steven Spielberg am Samstag seinen 75. Geburtstag feiert, setzte Kabel eins aufund. Die Programme verbuchten 1,02 und 0,44 Millionen, in der Zielgruppe wurden 8,3 und 5,3 Prozent eingefahren.Bei VOX verbuchte1,32 Millionen Zuschauer, bei den Umworbenen standen 7,0 Prozent auf dem Papier. Das Weihnachtsdoppelundbrachte 1,57 und 0,94 Millionen, die Filme sorgten für 9,5 und 8,3 Prozent bei den Umworbenen.