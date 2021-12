Noch vor dem Jahreswechsel: «SOKO Wismar» bekommt neue Hauptdarstellerin

TV-News

Matthias Junge hat die «SOKO Wismar» verlassen, er wird von Stella Hinrichs als Polizeihauptmeistern Paula Moorkamp ersetzt.

Matthias Junge verkörperte zehn Jahre lang Polizeihauptmeister Kai Timmermann in der ZDF-Vorabendserie, damit ist nun Schluss. In der Folge „Glückskecks“, die am gestrigen Mittwoch ausgestrahlt wurde, verabschiedete sich Timmermann von seinen Kollegen, er hat eine Stelle als Park-Ranger in Alaska angetreten. Nun ist dessen Nachfolge geklärt und es wird eine Frau. Stella Hinrichs wird noch in diesem Jahr als Polizeihauptmeistern Paula Moorkamp in Wismar aufschlagen.Am 29. Dezember, um 18:00 Uhr in der Folge „Neue Wege“ feiert sie ihren Einstand und unterstützt das Ermittlerteam aus Wismar rund um Udo Kroschwald, Dominic Boeer und Nike Fuhrmann. Das Team muss darin den Tod von Franziska Wenger aufklären, deren Familie gemeinsam auf ihrem Bio-Bauernhof auf Poel lebt und arbeitet. Unter Mordverdacht steht Nachbar Brandt, mit dem es ständig Streit gab. Bauer Ulrich Brandt hatte großzügig Pestizide auf seine Felder gesprüht und damit die Ernte der Wengers unbrauchbar gemacht. Franziska hatte ihn erst bei der Landwirtschaftskammer angezeigt und kürzlich eine Brücke auf ihrem Grund abreißen lassen, über die Brandt auf seine Felder fuhr. Genau an der Stelle wurde ihre Leiche gefunden. Der neuen Polizistin Moorkamp unterläuft bei ihrem ersten Mordfall ein Fehler.Für das ZDF ist die derzeitige «SOKO Wismar»-Staffel ein voller Erfolg. Die wöchentliche Reihe verfolgen am Mittwochvorabend im Schnitt 4,10 Millionen Zuschauer, was einem grandiosen Marktanteil von 21,5 Prozent entspricht. Nur bei den 14- bis 49-lährigen Zuschauern könnte es etwas besser laufen. Hier interessieren sich nur 0,20 Millionen für die Ermittlungen aus Wismar. Die Einschaltquote liegt in dieser Zuschauergruppe bei 5,7 Prozent und trifft damit in etwa den ZDF-Schnitt.