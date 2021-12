So treibt Sat.1 im neuen Jahr den Imagewandel voran

TV-News

Am Neujahrstag plant man „Das große Familienfilmfest“, während direkt zum Jahreswechsel neue Folgen der US-Serien ausgestrahlt werden.

„Der Montag wird sehr herzlich: Da wird geliebt, gedatet, geheiratet, abgenommen. Kurz: Da wird das Leben verbessert. Dienstag werden wir ab 2022 wieder unsere US-Serien zeigen. Warum? Am Dienstag hatten die US-Serien in Sat.1 die besten Marktanteile. Der Mittwoch wird Show. Und der Donnerstag steht im Zeichen von Factual-Programmen, in denen man immer wieder Tipps und Tricks für das eigene Leben bekommen kann“, so hatte Sat.1-Chef Daniel Rosemann jüngst die Sendewoche im kommenden Jahr bei seinem Sender beschrieben. Und direkt nach dem Jahreswechsel soll sich das neue Image im Programm manifestieren. Am ersten Tag des Jahres setzt man den gesamten Tag über auf Familienfilme. Angefangen mitab 5:35 Uhr überbis zur Free-TV-Premiere von Jon Favreau Computeranimation vonum 20:15 Uhr. Um 22:40 Uhr wird zudem nochversendet – ein familienfreundlicher Start ins neue Jahr.Auch am Sonntag gibt es mitum 13:05 Uhr mit kindergerechtem Programm weiter. Am Vorabend startet dann die neue «The Biggest Loser»-Staffel unter dem neuen Namen. Auch am Montag, 3. Januar, setzt man zunächst auf einen Spielfilm in der Primetime, die Free-TV-Premiere von, eine Komödie mit Heiner Lauterbach, Charlotte Palenberg und Emilio Sakraya in den Hauptrollen.Am Dienstag starten dann die angesprochenen US-Serien. Los geht es um 20:15 Uhr mit, das in seine 19. Staffel startet. Im Anschluss gibt es Neuware vonsowie eine frische Doppelfolge von. Um Mitternacht steht dann nochauf dem Programm. Der Mittwoch ist in Sachen Show noch überschaubar spektakulär bestückt. Zu Jahresbeginn planen die Verantwortlichen zunächst mit der Clipshow, was immerhin dem neuen Ton von Sat.1 entspricht.Am Donnerstag beginnt zudem auch das von Claudia von Brauchitsch moderierte Infotainment-Magazin. Von Brauchitsch ist zudem im Anschluss im Einsatz, denn diewird bekanntlich nicht mehr dienstags, sondern donnerstags auf Sendung geschickt. Am Freitag, 7. Januar, baut der Bällchensender auf das runde Leder und hofft mit dem Rückrunden-Auftakt zwischen Bayern München und Borussia Mönchengladbach wieder auf gute Quoten.