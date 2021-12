«K11» verdrängt «Buchstaben Battle» am Vorabend

TV-News

Im neuen Jahr modelt Sat.1 etwas den Vorabend um und setzt künftig nur noch auf eine Folge der Ruth-Moschner-Quizshow.

In Unterföhring ist man weiterhin nicht zufrieden mit dem Vorabend, schließlich waren die diversen Versuche endlich die richtige Quiz-Mischung zu finden nicht von Erfolg gekrönt. Sowohl «5 Golden Rings», «Rolling – Das Quiz mit der Münze» als auch «Let the music play – Das Hitquiz» haben sich nicht als Quotengold entpuppt. Letzteres schaffte immerhin den Sprung in die Primetime und qualifizierte sich für eine Fortsetzung ( Quotenmeter berichtete ). Bis es soweit ist, verzichten die Programmverantwortlichen von Sat.1 aber auf ein zweites Quiz neben Dauerbrenner, der zuletzt ohnehin in Doppelfolgen ausgestrahlt wurde.An der 19-Uhr-Ausgabe der von Ruth Moschner moderierten Sendung ändert sich nichts, allerdings passt man den Vorlauf etwas an. So geht ab dem 10. Januar das Formatdie neuen Fälle statt um 17:30 Uhr erst um 18:00 Uhr auf Sendung. Dafür werden täglich zwei Folgen der Scripted-Reality-Sendung mit Michael Naseband, Daniela Stamm und Philipp Stehler gezeigt. Alexandra Rietz verlässt bekanntlich das Format. Den Sendeplatz um 17:30 Uhr nimmt künftigein, die ab dem 10. Januar ab 17:00 Uhr ebenfalls in Doppelfolgen zu sehen sein wird.Sat.1 hat zudem bestätigt, dass in den neuen «K11»-Folgen ein neues Gesicht zu sehen sein wird. Schauspielerin Judith Jakob mimt dann die Hauptkommissarin Charlotte Fuchs, die vom Streifendienst zur Kriminalpolizei gewechselt war. Außerdem absolvierte sie eine Zusatzausbildung als Fallanalytikerin.Weitere Veränderungen plant Sat.1 unterdessen am Vormittag, wo derzeit «Klinik am Südring» das Programm dominiert. Ab der zweiten Kalenderwoche soll nach dem «Sat.1 Frühstücksfernsehen» dann das «Buchstaben Battle» ab 10:00 Uhr gezeigt werden. Im Anschluss werden Wiederholungen von «Rolling – Das Quiz mit der Münze» versendet. Ab Samstag, 8. Januar, kehrt derweilzurück. Ab 6:15 Uhr werden vier alte Folgen am Stück ausgestrahlt.