Sat.1 lässt die restlichen privaten Sender mit dem Bayern-Spiel weit hinter sich zurück

Quotennews

Vor der Winterpause traf der VfL Wolfsburg auf den FC Bayern München. Sat.1 sicherte sich hiermit herausragende Quoten.



Sat.1 übertrug am Vorabend eine Partie des 17. Spieltags in der Bundesliga, als der FC Bayern München und VfL Wolfsburg aufeinandertrafen. 2015 verloren die Bayern zuletzt ein Ligaspiel gegen Wolfsburg. Auch daran änderte sich am gestrigen Abend bei einem 4:0-Sieg nichts. Der Sender übertrug ab 20 Uhr aus München mit einem Vorbericht. Mit dabei war Stefan Kuntz als Experte, während Matthias Opdenhövel die Moderation übernahm. Wolff-Christoph Fuss kommentierte das Spiel.Zum Countdown schalteten 1,34 Millionen Fernsehende ein, was einem akzeptablen Marktanteil von 4,6 Prozent entsprach. Die 0,35 Millionen Jüngeren befanden sich bei einer mäßigen Quote von 5,6 Prozent. Zum Anpfiff machte die Reichweite schließlich einen deutlichen Sprung auf 3,14 Millionen Menschen, was einem herausragenden Wert von 10,4 Prozent entsprach. Die 0,82 Millionen Umworbenen steigerten sich auf einen hohen Marktanteil von 12,1 Prozent.Mit der zweiten Halbzeit war schließlich zudem eine Steigerung auf 3,21 Millionen Fußballfans möglich, wodurch sich auch die Sehbeteiligung auf 11,1 Prozent erhöhte. Bei den 0,89 Millionen Werberelevanten wurden starke 12,7 Prozent Marktanteil gemessen. Ab 23.00 Uhr folgte der Fußballtalkmit Markus Babbel und Christian Düren. Die Moderation übernahm Max Zielke. Mit 0,31 Millionen Neugierigen war das Interesse hier jedoch nicht mehr besonders gr0ß, was eine miese Quote von 1,8 Prozent zur Folge hatte. Ernüchternde 3,0 Prozent blieben bei den 0,13 Millionen 14- bis 49-Jährigen übrig.