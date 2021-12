Guido Cantz nimmt Abschied

Quotennews

Mit der insgesamt 200. Ausgabe und gleichermaßen der 60. mit Guido Cantz als Moderator verabschiedet sich der Showmaster von «Verstehen Sie Spaß?».

Die ARD-Showmanifestierte gestern Abend mit der 200. Ausgabe seinen Kult-Status. Doch zu dem Show-Jubiläum gesellte sich ein weiterer Grund zum Feiern. Nicht etwa, dass Guido Cantz seine letzte Show «Verstehen Sie Spaß?» moderiert, es war viel mehr seine 60. Sendung. In gewohnter Manie wurden in verschiedenen Situationen prominente Personen auf die Schippe genommen.Gestern Abend waren Francine Jordi, Jörg Pilawa, Andy Borg oder auch die Ehrlich Brothers mit von der Partie. Aus Quotensicht war der Jubiläums-Abend von «Verstehen Sie Spaß?» ein ordentlicher Erfolg. Es konnten 4,59 Millionen Zuschauer ab drei Jahren gemessen werden, wobei sich ein Marktanteil von 16,6 Prozent ergab. Sicherlich ein gutes Ergebnis für das Erste, dass jedoch klar hinter dem ZDF blieb. Hier holte der Krimi «Der Kommissar und das Meer: Woher wir kommen, wohin wir gehen» sehr gute 6,34 Millionen Zuschauer und fulminante 21,0 Prozent Marktanteil.Besser als beim ZDF-Krimi lief es dafür bei den jüngeren Zuschauern im Alter von 14 bis 49 Jahren. Hier sicherte sich das ZDF lediglich 0,38 Millionen Zuschauer, während es bei Cantz und dem Ersten zu 0,98 Millionen reichte. In Marktanteilen gesprochen holte das Erste sich 14,7 Prozent und das Zweite 5,5 Prozent am entsprechenden Markt. Neben der Quote der «Tagesschau» um 20 Uhr dominierte RTL die Kategorie der 14- bis 49-Jährigen. Mit «Nina Warrior Germany» holte der Sender aus Köln 1,06 Millionen Zuschauer im entsprechenden Alter. Damit reichte es zu 16,2 Prozent Marktanteil.