«Ninja Warrior Germany» ist im zweiten Finale besser

Quotennews

Bereits am Freitagabend ging der erste Teil des «Ninja Warrior Germany»-Finale unter. Die Leistung vom Samstagabend wird bei RTL etwas für Entspannung sorgen können.

Wie bereits bei einigen RTL-Shows in diesem Jahr, lässt sich nach dem Finale sagen: Endlich, es ist vorbei! Beiwar dies bisher nicht unbedingt der Fall, denn die Parkour-Show lieferte Woche für Woche recht konstante Ergebnisse ab und zudem zog das zweite Finale gestern den Karren etwas aus dem Dreck. Zwar schafften es Wontorra, Köppen und Buschmann nur bei vier Ausgaben die 2-Millionen-Marke zu knacken, dafür war das Trio in der Zielgruppe stets zweistellig. Einziger Wermutstropfen: Der erste Teil des Finales, gesendet am Freitag, dem 17. Dezember, ging etwas unter und lieferte weniger gut ab, als die letzten beiden Freitags-Ausgaben zuvor.Mit dem gestrigen Finale Teil 2 verabschiedete sichnun schlussendlich von dieser Staffel und es wird ein Aufatmen gegeben haben. Mit 2,25 Millionen Zuschauern insgesamt wollte keine Episode zuvor mehr Menschen sehen. Der Marktanteil belief sich damit auf 8,5 Prozent, der ebenfalls bisher höchste Wert der Staffel. Wie bereits die gesamte Staffel über, hebt die Zielgruppe das Format noch weiter nach oben, denn mit 1,06 Millionen Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren holte das Format zum Abschluss nochmal gute 16,2 Prozent Marktanteil.Von diesen Zahlen können sich andere RTL-Shows in diesem Jahr etwas abschauen, denn in allen Kategorien überbietet die gestrige Leistung sämtliche Quoten aus der bisherigen Staffel. So soll es am Ende doch auch sein, dass das Finale die erfolgreichste Show ist.