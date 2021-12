Lisa Sophie Laurent  die große Schwester aus dem Internet

YouTuber

Tipps und Tricks rund um eine vegane, nachhaltige und minimalistische Lebensweise bietet die YouTuberin, Moderatorin und Buchautorin.

Lisa Sophie Laurent erreicht mehr als 350.000 Abonnenten auf YouTube und über 120.000 Follower auf Instagram. Wichtig für die Webvideoproduzentin, Moderatorin und Autorin sind Themen wie Nachhaltigkeit, vegane Ernährung, Fair Fashion, Minimalismus, Mental Health, Psychologie und Politik. Neben ihrem eigenen Kanal hat sie auch schon die Moderation für einige weitere Formate übernommen und will so vor allem jungen Menschen helfen, sich besser im Leben zurechtzufinden.Die heute 27-Jährige wurde 1994 in Augsburg geboren und lebte dann für einige Zeit in Köln. Inzwischen wohnt sie in Berlin und hat ein Studium im Bereich Psychologie und Politik absolviert. 2010 gründete sie ihren YouTube-Kanal, damals noch unter dem Namen „ItsColeslaw“. Die ältesten Videos, die heute noch aufrufbar sind, erschienen dort seit 2015. Zunächst erzählte sie viel aus ihrem eigenen Leben, veröffentlichte Challenges mit anderen YouTubern oder drehte Parodien zu Themen wie Morgenroutine oder Alltags-Frisuren. Zudem erschienen Videos mit zahlreichen Tipps für ein besseres Zeitmanagement oder ein minimalistischeres Leben. Auch auf ihre Reise zur Vegetarierin und schließlich Veganerin nahm sie ihre Zuschauer mit. Als Startpunkt für ein Umdenken hin zu mehr Nachhaltigkeit bezeichnet Laurent eine Doku über die Fleischindustrie, die sie 2014 gesehen hat.Es folgten einige Selbstexperimente, wobei sich die YouTuberin meist für 24 Stunden sieben Tage an einen anderen Lebensstil heranwagte. Dazu gehört eine Woche ohne Müll, ohne Smartphone, ohne Make-Up, ohne Spiegel oder ohne Zucker zu leben. In dieser Kategorie findet sich auch das gefragteste Video mit über 3,6 Millionen Aufrufe, in dem sie sieben Tage keinen BH trägt. Auch das Selbstexperiment, sieben Bücher in sieben Tagen zu lesen, zählt über eine Million Klicks. Dazwischen drehen sich viele Videos um einen veganen Lebensstil und Tipps dazu. Im Jahr 2017 erfolgte die Umbenennung des Kanals in ihren bürgerliche Namen Lisa Sophie Laurent.2017 erschien das erste Buch der Webvideoproduzentin mit dem Titel „ItsColeslaw: Wie ich aufhörte, perfekt sein zu wollen“. Zwei Jahr später veröffentlichte sie zudem das Buch „Halt die Klappe, Kopf! – Ein Selfcare-Buch für Tage, an denen Schokokuchen nicht reicht“. Auf dem Kanal #Deine Wahl hatte sie zusammen mit MrWissen2go, Ischtar Isik und AlexiBexi 2017 die Chance, Angela Merkel zu interviewen. Sie sprach mit ihr über das deutsche Bildungssystem sowie das Thema „Ehe für alle“. Es folgte auch ein Interview mit Martin Schulz über Bildung sowie Umwelt- und Tierschutz.In Kooperation mit funk, dem Gemeinschafsangebot von ARD und ZDF , moderierte Laurent gemeinsam mit den YouTubern Malwanne und Jonas Ems den Kanal „plan&los“ von August 2017 bis Oktober 2018. Hier erschienen Videos, die versuchen, Jugendlichen verschiedene Themen der Erwachsenenwelt zu erklären. Es ging um WGs, Nebenjob, Bewerbungen, Auslandssemester, Sparen, Dating oder Umziehen. Bis heute wirkt Laurent bei einer weiteren Produktion von funk mit, dem Kanal „Auf Klo“, der inzwischen 342.000 Abonnenten zählt. In dem Informationsformat für Mädchen spricht sie mit Eda Vendetta seit 2017 über Themen wie Mode, Menstruation, das erste Mal, Sexualität oder den eigenen Körper. Auch verschiedene Gäste kommen auf dem Kanal zu Wort.Sowohl auf ihrem Kanal sowie bei zahlreichen anderen Nebenprojekten steht sie ihrem Publikum mit Rat zur Seite und wurde aus diesem Grund schon das ein oder andere Mal als große Schwester aus dem Internet bezeichnet. Mit steigendem Interesse an Themen wie Nachhaltigkeit, Minimalismus oder Veganismus wächst auch die Reichweite der Webvideoproduzentin.