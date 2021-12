ZDF-Wintersport-Tag liefert ab

Quotennews

Mit über 3,5 Millionen Zuschauern in der Spitze sichert sich der Wintersport im Zweiten einen erfolgreichen Tag.

Wie gewohnt ging es bereits relativ früh am Tag los. Um etwa 10:00 Uhr begannen die Berichte aus der DEL vor 0,55 Millionen Zuschauern und 0,12 Millionen jüngeren Zuschauern. In Marktanteilen gesprochen, startete der Wintersport-Tag so mit insgesamt 8,4 Prozent und 7,4 Prozent am jüngeren Markt. Bereits um 10:30 Uhr, also direkt im Anschluss, knackte das Zweite die 1-Million-Marke mit dem Abfahrt-Weltcup. Den Wettbewerb verfolgten genau 1,05 Millionen Zuschauer und 0,16 Millionen jüngere Zuschauer. Die Marktanteile steigerten sich auf 14,4 Prozent insgesamt und 9,3 Prozent am jungen Markt. Für das nächste große Ausrufezeichen sorge der Weltcup im Biathlon um etwa 13:00 Uhr.Die Verfolgung der Frauen steigerte das Interesse direkt auf fulminante 3,19 Millionen Zuschauer, wodurch der Marktanteil auf grandiose 28,0 Prozent kletterte. Auch bei den jüngeren Zuschauern ergab sich ein regelrechter Zuschauer-Sprung auf 0,51 Millionen Umwobene. Damit steig am jüngeren Markt der prozentuale Anteil auf 19,4 Prozent. Diese Zahlen konnte vorerst keine Disziplin im Anschluss wiederholen, wenn das Interesse auch nie unter 2 Millionen Zuschauer fiel. Den Spitzenwert des Tages holten dann erneut die Biathleten.Die 12,5 km-Verfolgung der Männer holte 3,51 Millionen Zuschauer und ganze 24,5 Prozent Marktanteil. Mit 0,504 Millionen jüngeren Zuschauern lieferte der zweite Biathlon-Weltcup an diesem Tag jedoch keinen neuen Bestwert. Prozentual gesehen, reichte es bei den jüngeren Zuschauern zu einem Marktanteil von 15,2 Prozent. Um 17:50 Uhr läutete der Weltcup im Zweierbob die letzte Übertragung des Tages ein. Vor 2,58 Millionen Zuschauern endete der Wintersport-Tag mit einem Marktanteil von 14,5 Prozent. Bei den jüngeren Zuschauern machten sich noch 0,22 Millionen Zuschauer im entsprechenden Alter auf 6,1 Prozent des entsprechenden Marktes breit.