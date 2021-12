«Schlag den Star»: Moschner gegen Herrmann

Quotennews

Koch gegen Moderatorin - ProSieben gegen Sat.1 - Herrmann gegen Moschner. «Schlag den Star» verabschiedete sich aus dem TV-Jahr 2021 mit diesem Duell.

Das dritte Geschlechter-Duell in der Geschichte vonergab sich gestern Abend bei der letzten «SdS»-Ausgabe in diesem Jahr. Ruth Moschner gegen Alexander Herrmann sollte die Paarung heißen und bereits vor der Show lieferten sich die Kontrahenten einen Schlagabtausch über die Sozialen Netzwerke. Doch genug der Vorworte, Zahlen zählen: Mit 1,58 Millionen Zuschauern holte «Schlag den Star» ordentliche 6,6 Prozent Marktanteil nach Unterföhring, was die Show etwas schlechter im Vergleich zur letzten Ausgabe am 27. November macht. Damals schauten 1,67 Millionen Fernsehende zu.In der Zielgruppe lieferte die gestrige Episode «Schlag den Star» dafür etwas besser ab. Hier wollten Ende November 0,79 Millionen 14- bis 49-Jährige zusehen, gestern ergaben sich 0,84 Millionen Umworbene. Damit ergab sich ein guter Marktanteil von 13,8 Prozent für ProSieben . Mit diesen Zahlen im Gepäck sichert sich «SdS» einen gelungenen Jahresabschluss. Natürlich, konnte mit den ganz großen Quoten von öffentlich-rechtlichen Sendern nicht mitgehalten werden, jedoch ist man im privaten Vergleich ordentlich vertreten.Bei RTL undfolgten 2,25 Millionen dem Programm, Sat.1 begeisterte mit1,45 Millionen Zuschauer, während noch vor der Primetimebei VOX bereits 1,11 Millionen Zuschauer holte.