Auch im neuen Jahr: Sat.1 setzt sonntags aufs «Frühstücksfernsehen»

Ursprünglich war die sonntägliche Ausstrahlung des «Sat.1 Frühstücksfernsehens» nur bis Weihnachten geplant, nun verlangt der Sender mehr.

„Die Sonntagsausgabe des Frühstücksfernsehens hat sich gut entwickelt und stärkt die Sat.1-Quoten am Sonntagmorgen“, erklärt sagt Sat.1-Chefredateurin Juliane Eßling und begründet damit auch die Verlängerung desim kommenden Jahr. Wie Sat.1 nun bestätigte, werde man vom 2. Januar bis zum 27. Februar auch weiterhin das Morgenmagazin am Sonntag zwischen 9:00 und 11:00 Uhr senden.Ursprünglich war geplant gewesen, die Morningshow mit Karen Heinrichs, Annika Lau, Marlene Lufen, Simone Panteleit, Daniel Boschmann, Matthias Killing und Chris Wackert im Wechsel bis Weihnachten zu zeigen, die letzte Ausgabe war für den 19. Dezember geplant gewesen. Am Zweiten Weihnachtsfeiertag dürfen die Moderatoren ausschlafen, ehe es im neuen Jahr direkt weitergeht. „Danke an das Team, das jetzt sechs Mal die Woche früh morgens einen herausragenden Job macht“, so Eßling.Seit dem 24. Oktober sind bislang sieben Ausgaben über den Äther gegangen, im Schnitt verfolgten die zweistündige Sendung 0,53 Millionen Zuschauer, was einem Marktanteil von 6,3 Prozent entspricht. In der Zielgruppe standen am Sonntagabend 0,16 Millionen 14- bis 49-Jährige auf der Matte, hier lag die Einschaltquote bei soliden 7,4 Prozent. In der Spitze waren bis zu 9,2 Prozent drin. Im Vergleich zu den Werktagen sind diese Quoten allerdings nur ein Bruchteil der Marktanteile, die von Montag bis Freitag eingefahren werden. Dort liegen die Werte häufig bei 20 Prozent.