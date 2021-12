ZDFneo verlängert «Studio Schmitt»

TV-News

Die von Seapoint Productions produzierte Late-Night-Show soll im März 2022 fortgesetzt werden.

Am gestrigen Donnerstag lief die letzte-Folge des Jahres, es war die 24. Ausgabe in 2021. Die Late-Night-Show begann mit einer Frühjahrsstaffel, die aus acht Folgen bestand, und wurde im Herbst mit 16 weiteren Episoden bei ZDFneo fortgesetzt. Nun hat der Mainzer Spartensender angekündigt, auch im kommenden Jahr mit Moderator Tommi Schmitt zu planen. Und die Dosis soll nochmals erhöht werden.Nach der Winterpause, die im März 2022 enden soll, wird Seapoint Productions erneut 24 Folgen produzieren, die in der ZDFmediathek und bei ZDFneo ausgestrahlt werden. Darin wird sich Schmitt weiterhin mit dem zeitgenössischen Wahnsinn befassen, wöchentlich einen Gast begrüßen und ausführlich mit Fragen löchern. Auf dem Instagram-Kanal der Show wird das Publikum zusätzlich regelmäßig mit weiteren Inhalten versorgt.Die zweite Staffel «Studio Schmitt» erreichte vom Start der Show Ende August bis zur vorletzten Ausgabe am 2. Dezember 2021 bei den 14-49-Jährigen einen durchschnittlichen Marktanteil von 1,9 Prozent, die Reichweite in dieser Zuschauergruppe belief sich auf 0,11 Millionen. Höher bewertet dürfte der Erfolg in der Mediathek zu bewerten sein. Laut ZDF-Angaben wurde bislang die Folge mit Karl Lauterbach mit aktuell 363.000 Abrufen am häufigsten abgerufen. Vom Staffelstart bis zur vorletzten Ausgabe erzielten die Shows insgesamt 3,8 Millionen Abrufe.