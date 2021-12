Freitag im Ersten mit Biathlon und «In aller Freundschaft»-Special

Quotennews

Mit der Konkurrenz oder den anderen Filmen die im Ersten sonst auf diesem Sendeplatz laufen konnte der TV-Film der Krankenhausserie jedoch nicht mithalten.



überzeugt momentan donnerstags ab 18.50 Uhr meist mehr als zwei Millionen Zuschauer mit einer neuen Ausgabe. Nun gab es ein Serienspecial im Rahmen eines TV-Films mit dem Titel „Adventskind“, der während der Biathlon-Junioren-WM im Februar 2021 im Wintersportort Oberhof gedreht wurde. Zur Primetime schalteten hierfür 2,99 Millionen Fernsehende ein, womit man deutlich vor den Vorabend-Ausgaben landete. Mit anderen Programmen die momentan auf diesem Sendeplatz laufen, konnte die Sonderausgabe jedoch nicht mithalten. Das Erste sicherte sich einen passablen Marktanteil von 10,2 Prozent. Die 0,49 Millionen Jüngeren schoben sich mit guten 7,1 Prozent über den Senderschnitt.Es folgten die, welche mit 2,75 Millionen Interessenten weiterhin bei 10,2 Prozent Marktanteil verharrten. Das jüngere Publikum verkleinerte sich auf 0,43 Millionen Menschen, was eine solide Quote von 6,4 Prozent zur Folge hatte. Die Wiederholung dessahen sich noch 1,88 Millionen Zuschauern an, was annehmbare 9,1 Prozent zur Folge hatte. Die 0,18 Millionen jüngeren Krimifans stürzten auf schwache 3,3 Prozent ab.Am Vormittag überzeugte der Sender hingegen mit dem Wintersportangebot. Im Biathlon-Sprint der Männer lief Johannes Kühn zu seinem ersten Weltcup-Sieg, was sich 1,64 Millionen Fernsehende von zu Hause aus ansahen. Zudem verfolgten 0,15 Millionen 14- bis 49-Jährige das Rennen. Dies hatte herausragende Marktanteile von 22,2 sowie 12,2 Prozent zur Folge. Noch gefragter war schließlich der Sprint der Frauen ab 14.15 Uhr. Bei den 2,25 Millionen Sportbegeisterten waren überzeugende 19,6 Prozent möglich. Die 0,18 Millionen Jüngeren sicherten sich eine starke Quote von 9,4 Prozent.