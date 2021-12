Nicht «The Voice», sondern «Das große Backen» ist das gefragteste Programm am Sat.1-Sonntag

Quotennews

Zum Halbfinale steigerte sich die Show zwar langsam, dennoch lag man weit hinter den Vorjahreswerten zurück.



Beistand diese Woche bereits das Halbfinale vor der Tür. Hierfür wurde es russisch und die Hobbybäcker wagten sich an „Babka“, „Russisch Brot“ und „Matrjoschka 3D“. In der Vorwoche war die Sendung auf die bislang besten Reichweiten der Staffel von 2,24 Millionen Fernsehenden und 0,72 Millionen Jüngeren geklettert. Auch wenn derartige Reichweiten diese Woche nicht mehr zu erreichen waren, stand das Programm weiterhin mit 2,09 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 8,4 Prozent stark da. Die 0,55 Millionen Umworbenen fuhren eine hohe Quote von 9,3 Prozent ein.Dies machte die Kochshow zur gefragtesten Show des Tages in Sat.1 . Hier konnte auch das Halbfinale vonnicht mithalten, welches zur Primetime anstand. Pro Team traten zwei Talente sowie die zwei Kandidaten der Comeback-Stage auf der Livebühne an und die Zuschauer entschieden, welche fünf Kandidaten ins Finale einziehen durften.Immerhin war eine Steigerung gegenüber den vergangenen beiden Sonntags-Ausgaben möglich. Mit 1,50 Millionen Interessenten lag man auf ähnlichem Niveau wie die Folge am Donnerstag, für die 1,52 Millionen Zusehende eingeschaltet hatte. Für Sat.1 entsprach dies einer soliden Sehbeteiligung von 5,6 Prozent. Die 0,58 Millionen Werberelevanten steigerten sich auf gute 8,1 Prozent Marktanteil, lagen damit jedoch weiterhin meilenweit hinter den Werten zurück, die in den Vorjahren eingefahren wurden.