Zwei neue «Barcelona-Krimis» im Kasten

TV-News

Unter den Arbeitstiteln «Der längste Tag» und «Die Stadt stinkt» sind zwei neue «Barcelona-Krimis» abgedreht worden. Die letzte Klappe fiel in dieser Woche.

Seit 2017 gehörtzum Sendeplatz „DonnerstagsKrimis im Ersten“, seitdem sind vier Filme ausgestrahlt worden. Nun hat Das Erste bekannt gegeben, dass zwei neue Krimis mit Clemens Schick als Kommissar Xavi Bonet und Anne Schäfer als Kommissarin Fina Valent abgedreht wurden. In den Filmen fünf und sechs, die die Arbeitstitel «Der längste Tag» und «Die Stadt stinkt» tragen, setzt das katalanische Ermittlerduo unter der Regie von Carolina Hellsgård alles daran, in einem nervenaufreibenden Psychoduell einen Kindermörder zu überführen und einen undurchsichtigen Kollegenmord im Drogenmilieu aufzuklären.Zur weiteren Besetzung zählen neben Bernhard Schütz und Alex Brendemühl unter anderem auch Alexander Beyer, Sylvie Rohrer, Sebastian Fritz, Abak Safei-Rad, Arijana Antunovic, Renato Schuch, Samia Chancrin, Anna Grisebach, Malik Blumenthal, Adriana Altaras, Iker Andres und Lina Rusnak. Als Produzenten der Sommerhaus-Produktion fungierten Jochen Laube und Fabian Maubach, Producer war Leif Alexis. Die Drehbücher stammen vom Autorenduo Katharina Eyssen und Remy Eyssen.Zum Inhalt von «Der Barcelona-Krimi: Der längste Tag» gibt der öffentlich-rechtliche Sender folgendes an: In immer kürzeren Abständen verschwinden in Barcelona Jungen aus sozial schwachen Milieus. Weggelaufen? Diese Theorie wird obsolet, als die Leiche des 13-jährigen Naldo gefunden wird. Grausam ermordet. Als der gleichaltrige Matteo (Iker Andres) verschwindet, ist die Mordkommission um Fina Valent (Anne Schäfer) und Xavi Bonet (Clemens Schick) hoch alarmiert. Ein neues Mordopfer? Oder lebt Matteo noch? Xavi ist überzeugt, dass sie es mit einem Serienmörder zu tun haben, und er hat einen Verdacht: Der angesehene Apotheker Victor Toura (Bernhard Schütz), der Naldos Leiche gefunden hat. Xavi weiß, dass er nicht viel Zeit hat, den Jungen zu retten. Seine einzige Chance ist, Toura zu einem Geständnis zu bewegen. Ein Psychoduell auf Leben und Tod beginnt.«Der Barcelona-Krimi: Die Stadt stinkt» dreht sich um eine Schießerei im Hafen von Barcelona, bei der die junge, ehrgeizige Fahnderin Clara Romero (Lina Rusnak) erschossen wird. Alles deutet darauf hin, dass Clara einen Drogendeal gestört hat; es kam zu einer Schießerei, in deren Verlauf nicht nur Clara, sondern auch der Drogendealer getötet wurde. Doch so einfach ist die Sache nicht. Kommissarin Fina Valent (Anne Schäfer) erkennt, dass noch eine weitere Person am Tatort gewesen sein muss, die die tödlichen Schüsse abgegeben hat. Marco Cuaron (Alexander Brendemühl), der Leiter des Dezernats für Organisierte Kriminalität und Claras Chef, ist von Fina beeindruckt. Auch Fina kann sich dem Charme des charismatischen Mannes nicht entziehen. Während Fina und ihr Kollege Xavi Bonet (Clemens Schick) versuchen, Claras Mörder zu fassen, kommen sich Fina und Marco immer näher. Doch dann erkennt Fina, dass Gefahr von einer ungeahnten Seite droht – zu spät?