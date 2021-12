Weihnachten bei Bibel TV

TV-News

Bibel TV gibt rund um das Weihnachtsfest ordentlich Gas und bietet bewegende Spielfilme gepaart mit vielen Live-Gottesdiensten.

Fr., Heiligabend, 24.12.

Sa., 1. Weihnachtstag, 25.12.

So., 2. Weihnachtstag, 26.12.

Das Weihnachtsfest kann in diesem Jahr in Gänze bei Bibel TV gefeiert werden. Im Angebot sind in der letzten Woche des Jahres internationale Filme, Gottesdienste und andere Weihnachtshighlights. Los geht es am 24. Dezember bereits um 07:10 Uhr für Frühaufsteher mit demaus dem Gemeindezentrum Dalheim in Wetzlar, um 14:00 Uhr sendet Bibel TV miteinen weiteren Gottesdienst und um 15:00 Uhr folgt ein dritter Gottesdienst live aus dem Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg. Mitum 16:15 Uhr und demum 17:00 Uhr komplettiert der Sender sein Angebot am 24. Dezember.Die weiteren Highlights an den Feiertagen sind in dieser Liste zusammengefasst:20:15 Uhr -21:45 Uhr -23:00 - 01:30 Uhr -23:30 - 00:30 Uhr -22:45 - 02:00 Uhr -09:30 - 11:15 Uhr -10:00 Uhr -18:25 Uhr -- Spielfilm, Frankreich 200720:15 Uhr -- Spielfilm, USA 202021:45 Uhr -- US-Spielfilm10:00 Uhr -11:45 Uhr -18:15 Uhr - Legofilm -- Trickfilm, USA 202020:15 Uhr -- Spielfilm, USA 2020Nach den Weihnachtstagen folgen noch einige Highlights bis zum Jahresende. Am 27. Dezember zeigt Bibel TV in der Primetime, am 30. Dezember läuft in der Primetime. Am 31. Dezember sind die letzten Primetime-Angeboteum 20:15 Uhr undum 22:15 Uhr.