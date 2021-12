«Kitchen Impossible» startet deutlich hinter den Werten der letzten Staffel

Quotennews

Die Folgen der siebten Staffel werden ab jetzt in unregelmäßigen Abständen ausgestrahlt.

VOX läutete am Vorabend den Auftakt zur neuen Staffel vonein. Tim Mälzer trat zu Beginn gegen die 83-jährige Monika Fuchs an, die viel Erfahrung aus den USA, Neuseeland und den Philippinen mitbringt. Für ihre Challenge blieb sie in Hamburg, wo die Köchin auch ein eigenes Restaurant betreibt. Mälzer reiste hingegen nach Hannover und Berlin. Die Frühjahrsstaffel war vor 1,90 Millionen Fernsehenden und mit starken 6,7 Prozent Marktanteil gestartet. Bei den 1,08 Millionen Umworbenen war eine herausragende Quote von 13,3 Prozent möglich gewesen.Am gestrigen Abend bewegte der Start der neuen Staffel nun 1,35 Millionen Fernsehende zum Einschalten, was einen guten Marktanteil von 5,0 Prozent zur Folge hatte. Auch wenn für den Sender zufriedenstellende Quoten drin waren, lag man deutlich hinter den Werten im Frühjahr. Ähnlich sah dies in der Zielgruppe aus, aus welcher 0,73 Millionen Jüngeren einschalteten. Hier wurde ein starker Marktanteil von 10,1 Prozent gemessen.Kabel Eins zeigte Folge drei der Dokusoap, was sich zuletzt ein wenig gesteigert hatte. Mit 0,65 Millionen Fernsehzuschauer, welche schwache 2,0 Prozent Marktanteil verbuchten, lag man gestern erneut beim Wert der vergangenen Woche. Zuletzt schalteten jedoch 0,33 Millionen Werberelevante ein, während diese Woche nur noch 0,28 Millionen Neugierige mit von der Partie waren. Dies hatte einen Rückgang von akzeptablen 3,9 auf maue 3,2 Prozent Marktanteil zur Folge.