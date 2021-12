Sportcheck

In dieser Woche dominiert bei den TV-Highlights die Fußball-Bundesliga, die sowohl am Dienstag, Mittwoch, Freitag, Samstag und Sonntag kickt – Englische Woche sei Dank. In England geht es zur Sache, wenn hier die Winterpause herrscht. Außerdem im Sportcheck: Formel-1-Quoten, Eishockey bei MagentaSport und Basketball bei Sport1.

Die Programm-Highlights der nächsten Tage:

Das wohl spannendste Formel-1-Rennen aller Zeiten in Abu Dhabi und das Duell eines Holländers mit einem Briten sahen am Sonntagnachmittag auf SkySportF1 0,45 Personen in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen, das entspricht einem Marktanteil von tollen 12,0 Prozent Marktanteil und bedeutet Platz 20 in dieser Tagesrangliste. Zum Vergleich und um die rund halbe Million Menschen am Sonntagnachmittag vor den TV-Geräten einzuschätzen: Parallel sahen im Ersten 0,65 Millionen 14- bis 49-Jährige ein Weltcup-Rennen im Biathlon der Frauen – einer der beliebtesten Wintersportarten. Der öffentlich-rechtliche Sender darf sich über starke 15,4 Prozent freuen. Während Das Erste frei empfangbar ist, sendet Sky hinter der Bezahlschranke – umso beeindruckender sind die Werte.Diesen Montag ist es soweit: MagentaSport erweitert mit Ronja Jenike und Kai Hospelt seine Expertenriege um Rick Goldmann, Sven Felski und Christoph Ullmann und bietet ab 19.30 Uhr erstmals die– ein neues Live-Format auf YouTube. Gast der ersten Sendung ist Patrick Reimer von den Nürnberg Ice Tigers. Der Sender zeigt im Dezember und Januar insgesamt über 100 Live-Spiele aus der DEL und von der am 26. Dezember startenden U20-WM.Das Fest kann kommen – und egal ob es schneit oder nicht: Sky bietet Fußball aus der englischen Premiere League pur über die heiligen Tage und den Jahreswechsel. Konkret: Vom 17. Dezember bis 6. Januar sind 40 (!) Spiele in voller Länge zu sehen. Alleine für den Boxing Day am 26. Dezember verspricht Sky zehn Stunden Live-Fußball. Unter anderem spielt Liverpool, zwei Tage später aber schon wieder. Ein weiteres echtes Highlight ist am 2. Januar die Begegnung der deutschen Trainer Thomas Tuchel und Jürgen Klopp, wenn Chelsea London um 17 Uhr auf Liverpool trifft.Totes Pferd ist nix wert! Mag stimmen, aber an einen Jahrhunderthengst erinnern sich viele Reiterfreunde sicherlich noch immer gerne. Ab 14. Dezember ist auf RTL+ nun die dreiteilige Dokumentationzu sehen. Eine Reportage also über das teuerste Dressurpferd der Welt, das angeblich mal zehn Millionen Euro kostete. Totilas starb vor einem Jahr im Alter von 20 Jahren. Und kehrt nun zumindest auf die Bildschirme zurück.Trotz Corona-Pandemie war 2021 ein großes Sportjahr im ZDF: Die Fußball-Europameisterschaft, die Olympischen Sommerspiele und die Paralympics, alle drei von 2020 auf 2021 verlegt, trugen zum Programmerfolg bei. Seit Juni 2021 laufen alle ZDF-Sportsendungen unter der Dachmarke. Mit 11,11 Millionen Visits (ZDF-Angaben) verzeichnete die ZDFmediathek mit den Event-Livestreams von der Fußball-EM Rekordwerte. Von den Olympischen Sommerspielen in Tokio wurden pro Tag bis zu 50 Wettbewerbe zusätzlich im Livestream angeboten in einem Gemeinschaftsprojekt mit der ARD. Insgesamt konnten so 1.500 Stunden Live-Sport auf sportstudio.de gestreamt und on Demand zur Verfügung gestellt werden. Im kommenden Jahr können sich die Sportfans auf die Olympischen Winterspiele und die Paralympics in Peking im Februar und März sowie auf die Fußball-WM in Katar im November und Dezember freuen. Weitere sportliche Events sind im Sommer im ZDF-Programm präsent: zum dritten Mal, die gemeinsamen deutschen Meisterschaften an vier Tagen in 18 Sportarten Ende Juni in Berlin sowie die European Championships im August in München mit den Europameisterschaften in neun Sportarten.Sport1 beschert allen Basketball-Fans im Dezember noch fünf Spiele aus der easyCredit Basketball-Bundesliga (BBL) im Free-TV. Den Auftakt machte am Sonntag das Auswärtsspiel der Hamburg Towers bei ratiopharm ulm. Zudem sind im Dezember noch die Telekom Baskets Bonn, medi bayreuth und die EWE Baskets Oldenburg jeweils im Doppelpack auf Sport1 zu sehen. Konkret laufen folgende Partien: JobStairs Gießen 46ers Telekom Baskets Bonn (Samstag, 18. Dezember, 18 Uhr), medi bayreuth Telekom Baskets Bonn (Mittwoch, 22. Dezember, 18 Uhr), Basketball Löwen Braunschweig EWE Baskets Oldenburg (Sonntag, 26. Dezember, 18 Uhr) und medi bayreuth EWE Baskets Oldenburg (Donnerstag, 30. Dezember, 18 Uhr)* Montag, 14.00 Uhr: Champions League (Fußball, Auslosung des Achtelfinals, DAZN)* Montag, 18.45 Uhr: SV Wehen-Wiesbaden - Hallescher SV (Fußball, 3. Liga, Magenta TV)* Dienstag, 04.30 Uhr: Los Angeles Clippers - Phoenix Suns (Basketball, NBA, DAZN)* Dienstag, 13.55 Uhr: Main Tour (Snooker, World Grand Prix aus Coventry, Eurosport)* Dienstag, 19.15 Uhr: Düsseldorfer EG - Straubing Tigers (Eishockey, DEL, Magenta TV)* Dienstag, 20.25 Uhr: u.a. Arminia Bielefeld - VfL Bochum (Fußball, Bundesliga, Magenta TV)* Dienstag, 20.15 Uhr: EHC München - Rauman Lukko (Eishockey, Champions League, Viertelfinale, Sport1)* Mittwoch, 18.45 Uhr: Bayern München - Benfica Lissabon (Fußball, Champions League der Frauen, DAZN)* Mittwoch, 20.00 Uhr: Darts-WM (1. Tag in London, DAZN und Sport1)* Mittwoch, 20.25 Uhr: u.a. Borussia Dortmund - Greuther Fürth (Fußball, 1. Bundesliga, Sky)* Donnerstag, 14.05 Uhr: Sprint der Damen (Biathlon aus Le Grand-Bornand, ZDF)* Donnerstag, 18.15 Uhr: SG Flensburg-Handewitt - TBV Lemgo-Lippe (Handball, Bundesliga, Magenta TV)* Donnerstag, 19.15 Uhr: Straubing Tigers - Ingolstadt Panther (Eishockey, DEL, Magenta TV)* Freitag, 02.20 Uhr: Los Angeles Chargers - Kansas City Chiefs (Football, NFL, DAZN)* Freitag, 10.20 Uhr: Skispringen aus Ramsau (Weltcup der Damen, Eurosport)* Freitag, 19.00 Uhr: Bremerhaven - Nürnberg Icetigers (Eishockey, DEL, Magenta TV)* Freitag, 20.30 Uhr: FC Bayern München - VfL Wolfsburg (Fußball, Bundesliga, DAZN und Sat.1)* Samstag, 11.40 Uhr: Abfahrt der Herren in Gröden (Ski alpin, ZDF)* Samstag, 12.55 Uhr: Verfolgung der Damen in Le Grand Bornand (Biathlon-Weltcup, ZDF)* Samstag, 18.00 Uhr: FC Bologna - Juventus Turin (Fußball aus Italien, Seria A, DAZN)* Samstag, 18.00 Uhr: Gießen 46ers - Baskets Bonn (Basketball, Bundesliga, Sport1)* Samstag, 18.30 Uhr: u.a. Eintracht Frankfurt - Mainz 05 ( Fußball, 1. Bundesliga, Zusammenfassung, ARD)* Samstag, 20.15 Uhr: Hamburger SV - TSV Hannover-Burgdorf (Handball, Bundesliga, Magenta TV)* Samstag, 20.30 Uhr: Hamburger SV - Schalke 04 (Fußball, 2. Bundesliga, Sport1)* Samstag, 22.45 Uhr: Boxen (Meeting in Magdeburg, MDR)* Sonntag, 12.20 Uhr: Teamsprint aus Dresden (Langlauf-Weltcup, ZDF)* Sonntag, 15.30 Uhr: SC Freiburg - Bayer Leverkusen (Fußball, 1. Bundesliga, DAZN)* Sonntag, 16.00 Uhr: Skispringen aus Engelberg (Weltcup in der Schweiz, Eurosport)* Sonntag, 16.00 Uhr: Extreme E (Rallye aus Doset, Großbritannien, ProSieben Maxx)* Sonntag, 18.55 Uhr: evtl. Baltimore Ravens - Green Bay Packers (Football, NFL, ProSieben Maxx)* Sonntag, 19.55 Uhr: Main Tour (Snooker, Finale des World Grand Prix aus Coventry, Eurosport)* Sonntag, 20.45 Uhr: AC Mailand - SSC Neapel (Fußball aus Italien, Serie A, DAZN)