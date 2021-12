Wintersport überholt die «Sportschau»

Quotennews

Die kalte Jahreszeit bedeutet Wintersport ohne Pause bei den öffentlich-rechtlichen Sendern. Gestern begeisterten zwei Wettkämpfe sogar mehr als der Anfang der «Sportschau».

Nach gestern lässt sich sagen: Solange es nicht um den Fußball der Bundesliga geht - schauen die Deutschen lieber Wintersport. Zumindest in Teilen. Doch der Reihe nach: Wie gewohnt startete das Erste gestern in den langen Wintersport-Tag ab etwa 09:00 Uhr. Mit wenig Reichweite startete der Sender mit den Berichten der Eishockey-Bundesliga vor 0,47 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von immerhin 8,5 Prozent. Über den Eisschnelllauf-Weltcup und den Riesenslalom der Männer knackten die Noridschen Kombinierer um 10 Uhr erstmals die 1-Million-Marke. Da waren 1,14 Millionen Zuschauer vor den Bildschirmen, die so einen Marktanteil von 16,4 Prozent besorgten. Die jüngeren Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren hielten sich so früh am Tag noch zurück, wenn es auch mit 0,12 Millionen Fernsehenden und 7,3 Prozent Marktanteil nicht schlecht lief.Der Vierer-Bob der Männer um 11:45 Uhr holte dann mit 2,04 Millionen Zuschauern erstmals über 2 Millionen Zuschauer zum Ersten, wodurch der Marktanteil auf 23,1 Prozent anstieg. Die jüngeren Zuschauer verdoppelten sich auf 0,26 Millionen und einen Marktanteil von 11,6 Prozent. Dann ging es jedoch noch schneller und ab 12:15 Uhr und die 12,5 km-Verfolgung der Biathlon-Männer setzte einen neuen Bestwert des Tages. Den Weltcup aus Hochfilzen ließ das Interesse auf 3,39 Millionen Zuschauer explodieren und der Marktanteil schraubte sich auf 32,2 Prozent. Auch die Jungen verdoppelten sich erneut auf 0,54 Millionen Zuschauern und einen Marktanteil von 21,5 Prozent. Wiederholen und verbessern konnte diese Leistung etwas später die 4 x 6 km Staffel der Frauen im Biathlon um 14:15 Uhr. Hier schauten 3,79 Millionen zu, der Marktanteil erreichte jedoch "nur" 27,2 Prozent. Jüngere Zuschauer hielten mit 0,57 Millionen etwa die Waage, wenn auch hier der Marktanteil mit 17,7 Prozent nicht mehr so bahnbrechend war.Zu guter Letzt legten die Skispringer mit 3,21 Millionen Zuschauern einen ordentlichen Abgang des Wintersport-Tages hin. Der Marktanteil stieg ab 17:00 Uhr nochmal leicht auf 18,2 Prozent. 0,38 Millionen jüngere Zuschauer sorgten hier für 9,7 Prozent Marktanteil. Noch interessanter werden diese Zahlen mit einem Blick auf die «Sportschau» am Abend. Diese holte nämlich in den ersten 20 Minuten, sprich vor den Bundesliga-Berichten 3,15 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und damit weniger als die letzten drei genannten Wintersport-Ereignisse. Mit 0,43 Millionen jüngere Zuschauern muss sich die frühe «Sportschau» ebenfalls hinter einigen Wintersport-Events anstellen. Die Marktanteile derlagen insgesamt bei 16,6 Prozent und 10,9 Prozent bei den jüngeren Zuschauern. Als die Bundesliga dann startete, steigerte sich die Reichweite natürlich auf gewohnt starke 4,67 Millionen Zuschauer, 0,74 Millionen jüngere Zuschauer und einen Gesamtmarktanteil von 19,9 Prozent. Bei den jüngeren Zuschauern reichte es zu 14,5 Prozent.