VOX rettet sich mit «Titanic» nach oben

Quotennews

Nach dem Flop der Vorwochen muss wieder das Filmprogramm ran. Dieses wurde jedoch sowohl von ProSieben als auch von RTLZWEI überholt.



VOX scheiterte zuletzt mit der Show «Die Superzwillinge» und brach sogar die Ausstrahlung vor dem Finale ab. Auch die Kuppelshow «Princess Charming» scheiterte und somit blieb dem Sender als einzig akzeptable Lösung, zu den Filmausstrahlungen zurückzukehren. Der Klassikerlockte 0,93 Millionen Zuschauer auf den Sender und damit deutlich mehr als in den vergangenen Wochen. Dies entsprach einem annehmbaren Marktanteil von 3,9 Prozent. Die 0,47 Millionen Jüngeren sicherten sich gute 7,9 Prozent.Bei ProSieben war das Interesse für die Komödie «Office Christmas Party» ► größer. Mit 1,07 Millionen Fernsehenden kam hier eine passable Quote von 3,8 Prozent zustande. Die 0,59 Millionen Umworbenen landeten bei einem soliden Marktanteil von 8,7 Prozent. Mitverkleinerte sich das Publikum auf 0,51 Millionen Filmfans und die Sehbeteiligung sank auf mäßige 3,0 Prozent. Bei den 0,27 Millionen 14- bis 49-Jährigen blieben lediglich maue 5,9 Prozent übrig.Wahrere Sieger unter den Spielfilmen war an diesem Abend hingegen RTLZWEI mit der Actionkomödie. Auch wenn man sich mit 1,06 Millionen Neugierigen knapp hinter der Konkurrenz einordnete, bedeutete dies für den Sender hohe 3,6 Prozent Marktanteil. Bei den 0,37 Millionen Werberelevanten wurden gute 5,4 Prozent eingefahren. Miterhöhte sich die Quote bei einem Publikum von 0,58 Millionen Menschen sogar auf starke 3,7 Prozent. Die 0,26 Millionen Jüngeren beendeten den Abend mit hohen 6,0 Prozent.