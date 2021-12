RTL zieht mit «Ninja Warriors Germany» an «Geh aufs Ganze!» vorbei

Quotennews

Zum Start der Neuauflage hatte Sat.1 zwei Wochen lang die Nase vorne, doch zum Staffelfinale war dieser Vorsprung nun wieder verloren.



Die Neuauflage der ehemaligen Kultshow20 Jahre nach der letzten Ausgabe glückte und so entschied Sat.1 bereits vor dem gestrigen diesjährigen Finale, dass das Format auch 2022 in die Primetime zurückkehren wird. Am Vorabend war nun die vorerst letzte Ausgabe zu sehen – ein Weihnachts-Special. In der Vorwoche war die Reichweite zwar auf 2,19 Millionen Zuschauer gesunken, dies bedeutete allerdings weiterhin hohe 7,7 Prozent Marktanteil. Die Quote bei den 0,99 Millionen Umworbenen lag bei herausragenden 14,6 Prozent.Diese Woche war das Interesse mit 1,74 Millionen Zuschauern jedoch bereits deutlich geringer. Hier fiel der Marktanteil auf einen guten Wert von 6,2 Prozent zurück. Die 0,63 Millionen Jüngeren verloren mehr als fünf Prozentpunkte und landeten bei hohen 9,3 Prozent. Dieser Rückgang machte sich auch im Anschluss beibemerkbar. Die verbliebenden 0,78 Millionen Interessenten sorgten für akzeptable 4,1 Prozent. Bei den 0,32 Millionen Werberelevanten stand mit passablen 6,4 Prozent Marktanteil das bislang schwächste Ergebnis auf dem Papier.Zur Primetime setzte RTL auf das zweite Halbfinale von, bei dem 40 weitere Sportler die Chance auf den Finaleinzug erhielten. Mit 1,91 Millionen Fernsehzuschauern und einer annehmbaren Sehbeteiligung von 6,9 Prozent entsprachen die Werte exakt denen der Vorwoche. Erneut waren 0,88 Millionen 14- bis 49-Jährigen mit dabei, die den Marktanteil auf gute 13,1 Prozent erhöhten. Auch wenn sich die Show somit auf dem Niveau der Vorwoche hielt, reichte dies nun, um an Sat.1 vorbeizuziehen, was an den beiden vorherigen Samstagen nicht gelungen war.