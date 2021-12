Daniel Donskoy: «Schlafschafe» sollte kein erhobener Zeigefinger sein

Interview

Der Schauspieler hat wohl das beste Jahr hinter sich: Moderation des Filmpreises, zahlreiche Filme und Serien und sogar eine Comedy-Show.

Natürlich hat mich die Nominierung für «Schlafschafe», sowie auch für mein Schauspiel sehr gefreut. Umso schöner ist es, wenn die Zuschauer*Innen über einen Preis abstimmen und man dann gewinnt. Also hiermit: Vielen Dank fürs abstimmen. Die Rolle Tom war eine neue Herausforderung für mich, genauso wie das Thema Verschwörungstheorien und deren verherrende Auswirkungen auf das Familienleben der Protagonist*innenDie Instant-Fiction-Offensive des ZDFs kann ich nur befürworten. Manchmal braucht man ein wenig fiktionale Distanz um sehr aktuelle Themen zu behandeln. «Schlafschafe» sollte kein erhobener Zeigefinger sein, sondern eine behutsame Beobachtung einer Familie, die wegen Fake News und Verschwörungstheorien zu zerbrechen droht. Viele Menschen waren damit auf persönlicher Ebene konfroniert und haben sich dadruch sicherlich auch durch «Schlafschafe» angesprochen gefühlt. Gesellschaftskrtitisch waren wir, aber es war keine politische Serie und das ist auch gut so.Das können sie gerne die Kolleg*innen von #allesdichtmachen fragen. Ich glaube an die Wissenschaft und nicht ans Wunschdenken oder “alternative” Expert*innen.Zum Glück muss ich mir über die Strategien des linearen Fernsehens keine Gedanken machen. Meine Zeit bei «Sankt Maik» war mit Ende der Dreharbeiten zur letzten Staffel vorbei. Die Fans waren bestimmt ein wenig enttäuscht - das konnte man auf Social Media vernehmen. Aber was die sonstige Neuausrichtung von RTL angeht, bin ich gespannt. Ich freue mich schon sehr, wenn Ende November «Faking Hitler» bei RTL+ gezeigt wird.Ich hatte großen Respekt vor der Aufgabe – denn meine Moderationserfahrung ließ sich vorher an genau einem Finger abzählen und zwar «Freitagnacht Jews». Durch die Zusammenarbeit mit meinem inspirierenden Team, rund um den Komponisten Karim Sebastian Elias, mit dem wir alle Songs für die Verleihung geschrieben haben und den Autor*innen Samira El Ouassil und Martin Schlesinger, war es eine Bereicherung in jeglicher Hinsicht. Der künstlerische Leiter Nico Hofmann wollte große Bilder zeichnen und die Branche nach 1,5 Jahren Pandemie an diesem Abend vereinen. Das haben wir dann mit unserem Konzept umgesetzt, mit einer großen Opening Nummer und politischen Statements – es war ein runder Abend und ich war am Ende zufrieden.Geschrieben, komponiert und ausgedacht haben wir uns die Show über viele Wochen, aber da ich direkt vom «Barbarians» Dreh angereist bin, hatten wir für die tatsächlichen Proben vor Ort nur wenige Tage.Testen, Masken und so gut wie möglich isolieren… Gedreht hatten wir ja schon Ende 2020 und da sah die Welt noch etwas furchterregender aus, was Corona angeht. Aber durch das gute Hygienekonzept, an das sich alle gehalten haben, konnten wir das Projekt, wie geplant bewerkstelligenAuf der einen Seite geht es um die zentrale gesellschaftliche Frage wie uns künstliche Intelligenz in den nächsten Jahren und Jahrzenten prägen und verändern wird. Ganz spezifisch haben wir zwei Protagonisten. «Vida» gespielt von meiner wundervollen Kollegin Lisa Bitter, die in der KI-Forschung arbeitet und versucht mittels dieser die Erkrankung ihres Vaters zu heilen - dabei umgeht sie, die im Film vorgeschriebenen Gesetze zur Sicherung der KI. Denn: Die KI in unserem Film, ist verdammt gefährlich. Auf der anderen Seite steht mein Figur “Tom”, der seinen Job an eine KI verloren hat. Er wurde als Anwalt nutzlos und will nun mittels Hirn Enhancement Chip zu hochtouren auflaufen, was sein Verständnis von Moral und die Beziehung zu seiner Frau vor große Herausforderungen stellt.Als neugieriger Mensch fände ich es schon spannend zu sehen, wie sehr man das eigene Potential mit so einem Chip optimieren kann. ich hätte weniger Angst vor dem Schwinden freier Entscheidungen, sondern mehr davor, dass die Individualität des menschlichen Charakters schwinden könnte. Denn neben allem was wir wissen und uns an Eigenschaften aneignen ist vieles unserer Persönlichkeit durch die Sozialisierung und unserer Emotionen bestimmt. Ich denke, die Zukunft wird solche Enhancements mit sich bringen und dann können wir uns statt wie heute zu philosophieren, bald schon echte Erfahrungsberichte lesen.Bestimmt gibt es unter den Menschen, die mir zum Beispiel auf den sozialen Medien folgen auch solche mit denen ich sehr unterschiedlicher Meinung bin. Aber richtige Corona-Leugner werden Sie da wahrschienlich nicht finden. Aber ich habe gehört so machner Vegane-Nazi Koch sucht händeringend neue Gefolgschaft.