Die Nachricht über den Tod des Comedians Mirco Nontschew erschütterte am vergangenen Wochenende nicht nur die Comedy-Szene. Mit «Danke Mirco» nahm RTL Abschied.

Am vergangenen Samstag ging die Nachricht über den Tod des Comedian Mirco Nontschew durch die Medien. RTL reagierte und schickte bereits in der Nacht auf Montag eine Hommage an den Künstler über den Äther.verfolgten 1,07 Millionen Zuschauer, wobei sich 0,44 Millionen der Zielgruppe zuordnen ließen. In Marktanteilen gesprochen, ergaben sich insgesamt 13,0 Prozent, während sich am Markt der Zielgruppe 18,8 Prozent einstellten. Schnell machte sich aufgrund der Terminierung dieser Sondersendung einiges an Unmut in der Zuschauerschaft breit, wer jedoch so kurz nach einer derartigen Meldung Zeit dafür hat, andere zu kritisieren, sollte seine Prioritäten überdenken. [Meinung des Autors]RTL zeigte Haltung und reagierte mit einer weiteren Programmierung zu Ehren Nontschews am Mittwochabend in der Primetime.wollten schließlich 2,24 Millionen Zuschauer ab drei Jahren sehen. Davon konnten 1,05 Millionen Zuschauer der klassischen Zielgruppe zugeordnet werden. Die Marktanteile ergaben insgesamt 7,9 Prozent und verdiente 14,8 Prozent am Zielgruppen-Markt. Aus Quotensicht war die Primetime-Programmierung also ein voller Erfolg.Losgelöst von den Zahlen sollte jedoch im Mittelpunkt stehen, dass die Comedy-, TV- und Medien-Szene einen grandiosen Kollegen in viel zu jungen Jahren verloren hat. Daher: Ohne Diskussion über Sendezeit oder Programmierung: Danke Mirco!