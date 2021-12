«TV total» sinkt weiter

Quotennews

Am 01. Dezember sicherten Joko & Klaas dem Pufpaff-Format einen kleinen Quoten-Erfolg. Eine Woche später ist die Tristesse zurück.

Nein. Das Ruder ist beinach letzter Woche nicht herumgerissen. Es geht offenkundig weiterhin bergab. Letzten Mittwoch ergab sich erstmals in der jungen Pufpaff-«TV total»-Geschichte ein positiver Trend im Vergleich zur Vorwoche, der hatte jedoch nichts mit dem Showmaster zu tun, sondern mit dem im Vorlauf präsentierten «JKLive». Das lässt sich nun feststellen, denn in der gestrigen Primetime wollten lediglich 1,5 Millionen Zuschauer das alte Raab-Format sehen. Damit klar weniger als letzte Woche (1,87 Millionen) und ebenfalls weniger als vor zwei Wochen (1,75 Millionen). Auch der Marktanteil fiel folglich auf ein neues Tief mit nur 5,1 Prozent.In der Zielgruppe rettet sich das Format auch in Woche fünf aus den wirklich schlechten Schlagzeilen, jedoch bereits knapp. Bei 1,08 Millionen Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren lässt sich schlichtweg nichts kritisieren. Einzig: auch hier geht der Trend seit der Premieren-Show im November Woche für Woche runter, mit dem Zusatz, dass es letzte Woche leicht anstieg (1,42 Millionen) und diese Woche unter das Niveau von vor zwei Wochen (1,35 Millionen) fällt. Prozentual ist Pufpaff in der Zielgruppe nach wie vor bockstark, mit gestern 14,7 Prozent und dem klaren Zielgruppen-Tagessieg, hinter den News-Formaten «Tagesschau» und «heute journal».Nicht zu vergessen ist an dieser Stelle ist, dass die gestrige Konkurrenz keinesfalls schlief. Gerade RTL sicherte sich mit der Gedenk-Show an Mirco Nontschew,, starke 2,23 Millionen Zuschauer insgesamt und darüber hinaus sehr gute 1,05 Millionen Zielgruppen-Zuschauer. Damit erreichte der dreifarbige Sender insgesamt 7,9 Prozent am TV-Markt, während es zu 14,8 Prozent am Zielgruppen-Markt reichte. Sat.1 sicherte sich zudem 0,58 Millionen Zielgruppen-Zuschauer mit