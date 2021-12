Tina macht Bamberger wütend

Soap-Check

Während Tina damit ihre Bewerbung gefährdet, will Tamara von Köln nach Bayern ziehen.

Katrin kann den Kuss mit Leo genießen, doch sie ist überzeugt, dass er nichts weiter zu bedeuten hat. Sie will Leo keine falschen Hoffnungen machen und auch er will nicht zu viel in den Kuss hineininterpretieren. Als Sara ihm auf den Kopf zusagt, dass er sich ernsthaft verliebt hat, gesteht Leo Sara seine Gefühle für Katrin. Diese bekommt das Gespräch zufällig mit und fällt erschrocken aus allen Wolken. Merle ärgert sich, dass Amelie sich ins Rampenlicht stellt, sie selbst aber die ganze Arbeit am Wahlprogramm im Hintergrund erledigt. Dörte sagt Gunter einen spontanen Kurztrip zu. Doch das schlechte Gewissen Merle gegenüber nagt an ihr. So lädt sie Merle spontan ein mitzukommen. Gunter akzeptiert es widerwillig. David und Simon wollen Sara mit einer Gartenparty überraschen. Schließlich opfert sie ihr Zimmer, um eine neue Waschmaschine zu finanzieren. Doch ausgerechnet auf der Party verkündet Jonna: sie will noch länger bleiben. Phillip will sich unbedingt Amelies Auto leihen, aber die stellt sich quer. Doch als er ihrem schmerzhaften Hexenschuss ein Ende bereitet, kann Amelie nicht anders, als Philip mit dem Auto als Leihgabe zu belohnen.Ariane wird betäubt. Henning und Shirin verbringen einen gemeinsamen Abend. Constanze erhält eine neue Perspektive. Werner und Erik hoffen, dass Arianes Nervenkostüm so angeschlagen ist, dass sie sich bald selbst verrät. Kurz darauf macht diese allein einen Spaziergang im Wald und wird dort überrumpelt und betäubt. Als Ariane wieder zu sich kommt, reagiert sie panisch und bezichtigt sofort Werner und Erik, sie überfallen zu haben. Doch Robert kann den beiden ein Alibi geben. Als Shirin ihr Kleid für den Opernbesuch mit Henning im Personalraum aufhängt, kommt ausgerechnet Gerry hinzu und macht ihr Komplimente. Aus schlechtem Gewissen gesteht Shirin ihm, dass sie mit Henning verabredet ist, versichert ihm aber gleichzeitig, dass er immer ihr bester Freund bleiben wird. Später erlebt Shirin einen prickelnden Abend mit Henning, doch anschließend macht dieser ihr eine Ansage, mit der sie nicht gerechnet hat. Constanze ist traurig, da Heilmeier dafür gesorgt hat, dass alle Kanzleien, bei denen sie sich beworben hat, ihr Absagen erteilen. Aber dann bietet sich ihr eine neue Perspektive: Christoph sucht für ein neues lukratives Projekt eine juristische Beratung. Doch so hat sich Constanze ihre Karriere eigentlich nicht vorgestellt.Als Tina Bamberger in seiner eigenen Apotheke belehrt, steht ihre Bewerbung dort auf mehr als wackeligen Füßen. Hat sie sich alle Chancen verspielt? Monika macht Rosi und Veronika gekränkt eine lautstarke Ansage. Können die Wogen noch geglättet werden? Obwohl der Schwangerschaftstest negativ ausfällt, kann Katharina sich in baldiger Zukunft Nachwuchs vorstellen. Wie steht Christian dazu?Robert kümmert sich rührend um Britta. Ihr wird klar, dass eine Risikoschwangerschaft nicht die reine Freude ist. Da platzt sie mit der Wahrheit raus. Easy hat eine Idee, um Benedikt auch ohne Wahrheitsdroge zu überführen. Obwohl der Plan scheitert, ist Ringo beeindruckt von Easys Einsatz. Mareike kann sich kaum vorstellen, dass Till in ihr Leben mit Zoe passt. Als sie spürt, dass Zoe beginnt, Till zu akzeptieren, bringt sie das zum Nachdenken.Nachdem Caroline von Jennys geheimer Testreihe Wind bekommen hat, setzt sie dieser die Pistole auf die Brust. Jenny sieht daraufhin nur noch einen Ausweg. Ben kann sich nicht vorstellen, dass Kim großen Wert auf ein klassisches Ehegelübde legt. Er hat keine Ahnung, dass Kim schon seit Tagen insgeheim etwas für ihn vorbereitet.Nina, Maren und Gerner stehen Yvonne zur Seite und zeigen ihr, dass Ausgelassenheit auch mit weniger Sehkraft möglich ist. Doch gerade als Yvonne neuen Mut geschöpft hat, landet sie hart auf dem Boden der Realität. Moritz' Gefühle für Luis ebben auch nach einer heißen Partynacht nicht ab. Als er betrunken auf den Kiez zurückkehrt, tragen ihn seine Füße wie von selbst zu Luis' Tür. Und er weiß auch schon ganz genau, was er ihm sagen will.Olli zieht es den Boden unter den Füßen weg als sein Sohn Jason ihm erzählt, dass er mit Tamara und Sarah sehr bald nach Bayern ziehen wird. Tamara hat nämlich dort einen super Job bekommen. Um den letzten Tag mit seinem Sohn in vollen Zügen zu genießen, beschließt Olli, noch mal ganz unbeschwert eine schöne Zeit mit ihm zu verbringen. Auch Ben ist dabei. Nachdem es ihm anfangs wahnsinnig schwer fällt, locker zu sein, merkt Olli zunehmend, wie ihn vor allem das Zusammensein mit Jason entspannt. Von daher wird der Tag nicht nur für Jason unvergesslich, denn auch Olli genießt ihn in vollen Zügen. Ihm wird bewusst, wichtig es für ihn ist, seine Kinder wieder häufiger zu sehen. Schließlich fällt er eine folgenschwere Entscheidung.Schmidti wird nervös, denn Leif taucht am Morgen nicht wie versprochen zum Arbeiten im LA14 auf. Als sich der Rollstuhlfahrer aber dann doch mit großer Verspätung blicken lässt, ist Schmidti erst einmal erleichtert. Hochmotiviert beginnt er damit, seine neue rechte Hand einzuarbeiten. Tatsächlich gelingt es ihm, den muffeligen Leif zu disziplinierter Mitarbeit zu bewegen. Die Stimmung kippt allerdings in dem Moment, in dem Leif klarmacht, dass er bereits nach nur wenigen Stunden nach Hause will. Schmidti reagiert streng und will ihm diesen Wunsch wegen der Verspätung am Morgen nicht zugestehen. Leif reagiert sauer und will nun seinen Rauswurf provozieren. Doch Schmidti bleibt geduldig und trotz aller Widrigkeiten auch am Ende des Tages fest entschlossen, Leif nicht aufzugeben. Er will ihm zeigen, dass er auch als Rollstuhlfahrer weiterhin ein sehr cooles Leben haben kann.