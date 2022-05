Neuer Staffeltiefstwert für das «Lets Dance»-Viertelfinale

Quotennews

Die Reichweite entfernt sich immer weiter von der vier Millionen-Marke, die zu Beginn der Staffel noch mit Leichtigkeit übertroffen wurde.



Im Viertelfinale vonwaren inzwischen nur noch fünf prominente Tänzer und Tänzerinnen übrig. Neben einem Einzeltanz stand als zusätzliche Herausforderung auch noch ein Trio-Dance an. Hier musste jeder Promi mit gleich zwei Profis performen. Die Show war in der Vorwoche auf den bisherigen Staffeltiefstwert von 3,70 Millionen Fernsehenden abgestürzt. Etwas besser sah es in der Zielgruppe aus, welche aus 1,06 Millionen Umworbenen bestand.Doch auch in dieser Woche knüpfte die Tanzshow direkt mit einem neuen Negativrekord an das vorherige Ergebnis an. Mit lediglich 3,56 Millionen Neugierigen sank auch der Marktanteil auf weiterhin überzeugende 15,1 Prozent. Es war die niedrigste Reichweite seit 2018. Doch diesmal ging es auch in der Zielgruppe unter die Marke von einer Million Zuschauer. Somit stellten auch 0,95 Millionen Werberelevante einen neuen Tiefstwert dar. Dennoch vertrieb kein anderes Programm die Show vom ersten Platz auf der Tagesrangliste und es wurde weiterhin eine starke Sehbeteiligung von 14,5 Prozent verbucht.Das anschließende, welches einen Blick hinter die Kulissen der gestrigen Ausgabe warf, überzeugte weiterhin 2,18 Millionen Fernsehende. Die Quote stieg somit sogar auf herausragende 15,5 Prozent, was bereits in der Vorwoche erreicht worden war. Die 0,52 Millionen 14- bis 49-Jährigen verschlechterten sich hingegen auf hohe 14,5 Prozent Marktanteil.