Bommes folgt Ende Juni auf Pflaume

TV-News

«Gefragt – Gejagt» meldet sich Ende Juni am Vorabend im Ersten zurück. Dann verabschiedet sich Ka Pflaume und «Wer weiß denn sowas?» in die Sommerpause.

Mit Alexander Bommes und Kai Pflaume verfügt Das Erste über zwei Moderatoren, die den 18-Uhr-Sendeplatz unter sich ausmachen und dabei sehr erfolgreich sind. Derzeit ist Pflaume mit seiner Showzu sehen und verzeichnete seit Oktober durchschnittlich mehr als drei Millionen Zuschauer am Vorabend und sehr gute Sehbeteiligungen von 17,5 Prozent bei allen und 8,5 Prozent bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern. Der Sender darf sich noch bis zum 17. Juni über Topquoten freuen, denn dann geht die Sendung, in der Bernhard Hoëcker und Elton als Team-Kapitäne auftreten, in die Sommerpause.Ab Montag, 20. Juni, übernimmt dann Alexander Bommes den Sendeplatz mit seinem Quizformat. Dies bestätigte die Sendung über die Kanäle der einschlägigen Sozialen Medien. Wie viele Folgen die neue Runde umfasst, ist unklar. Im vergangenen Jahr liefen zwischen Juli und Oktober insgesamt 60 Ausgaben. Neben Alexander Bommes werden als Jäger Sebastian Jacoby, Sebastian Klussmann, Klaus Otto Nagorsnik, Dr. Manuel Hobiger, Dr. Thomas Kinne und Adriane Rickel zu sehen sein.Zum Vergleich: Obwohl die Gesamtreichweite von «Gefragt – Gejagt» im vergangenen Jahr mit 2,25 Millionen deutlich niedriger war als die von «Wer weiß denn sowas?», holte man beim jüngeren Publikum ein vergleichbares Ergebnis. Hier stehen 0,30 Millionen («Wer weiß denn sowas?») 0,28 Millionen («Gefragt – Gejagt») gegenüber. Der Marktanteil in dieser Gruppe ist aufgrund der Sommermonate für die Bommes-Show erhöht, es standen durchschnittlich 9,5 Prozent zu Buche. Insgesamt hat Kai Pflaume aktuell die Nase vorne, denn «Gefragt – Gejagt» kam im Vorjahr auf 15,2 Prozent.