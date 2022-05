Sechs neue Staffeln: CBS setzt «FBI»-Serien fort

US-Fernsehen

Die drei Serien von Dick Wolf werden auch in den kommenden Jahren im CBS-Programm auftauchen.

Kurz vor den Upfronts hat CBS die Fernsehserienundfür jeweils zwei Staffeln verlängert. Die Serien werden zusammen am Dienstagabend ausgestrahlt und fahren verlässliche Zuschauerzahlen ein. Wolf ist zusammen mit Arthur W. Forney und Peter Jankowski ausführender Produzent der «FBI»-Serien. Wolf Entertainment und Universal Television produzieren das Trio in Zusammenarbeit mit den CBS-Studios. Paramount Global Content vertreibt die Serie."Die «FBIs» sind eine der erfolgreichsten Marken in der gesamten TV-Landschaft und ein starker Eckpfeiler unserer Nummer 1 im Programm", sagte Kelly Kahl, Präsidentin von CBS Entertainment. "Dank der außergewöhnlichen Vision des ausführenden Produzenten Dick Wolf und den Talenten der drei herausragenden Darsteller und Kreativteams haben sie eine engagierte und treue Fangemeinde gewonnen. Ich weiß, dass wir und unsere Zuschauer sich auf zwei weitere Staffeln mit fesselnden, heldenhaften Geschichten freuen.""Jeder, der an diesen drei Serien arbeitet, ist überglücklich über die mehrjährige Verlängerung", so Wolf, ausführender Produzent und «FBI»-Schöpfer. "Wir alle sind CBS und unseren Partnern bei Universal Television und CBS Studios unglaublich dankbar. Und ich persönlich möchte mich bei den unglaublichen Darstellern, talentierten Autoren und engagierten Produzenten bedanken, ganz zu schweigen von den drei Crews, die trotz der Schwierigkeiten, während der Covid-19-Pandemie ganze Staffeln zu produzieren, keinen Sendetermin verpasst haben."