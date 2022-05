FX entwickelt «Never Let Me Go»

US-Fernsehen

Die Serie ist eine Adaption des Spielfilmes von Searchlight Pictures.

Es bleibt in der Disney-Familie: Der Unterhaltungssender FX entwickelt eine Serie, die auf dem ehemaligen Searchlight-Pictures-Spielfilmbasiert. Andrew Macdonald und Allon Reich, die als Produzenten des Filmes beteiligt werden, sind auch an der Produktion der Serie beteiligt. Melissa Iqbal ist als Autorin für die Serienadaption vorgesehen. Sie ist vor allem als Autorin von «The Nevers», dem HBO-Science-Fiction-Drama von Joss Whedon, bekannt.Nach dem gleichnamigen Roman von Kazuo Ishiguro wurde «Never Let Me Go» von Mark Romanek nach einem Drehbuch von Alex Garland verfilmt. Zu den Darstellern gehörten Carey Mulligan, Keira Knightley und Andrew Garfield. Der Film handelt von Kathy (Mulligan), Ruth (Knightley) und Tommy (Garfield), die sich als Kindheitsfreunde in einem englischen Internat namens Hailsham kennenlernen und erfahren, dass sie Klone sind, die im Rahmen eines bahnbrechenden medizinischen Plans zur Verlängerung der menschlichen Lebensspanne als Organspender geschaffen wurden. Gemeinsam müssen die drei sich mit Liebe, Freundschaft und Kunst auseinandersetzen, während sie sich auf ihren unausweichlichen Tod vorbereiten.DNA Films & TV, geführt von Macdonald und Reich, produziert die Serie in Zusammenarbeit mit FX Productions und Searchlight Television. Iqbal ist auch ausführender Produzent.