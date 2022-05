3 Quotengeheimnisse

Anderen beim Arbeiten zuschauen: Das ist scheinbar ein erfolgreiches Konzept für zahlreiche Sender, die am siebten Tag der Woche diverse Heimwerker-Formate ausgestrahlen.

Chip und Joanna Gaines sind in den Vereinigten Staaten von Amerika die Heimwerker-Könige. Aus dem DIY Network zauberte Discovery vor vier Monaten Magnolia Network, das das neue Zuhause der zwei Stars wurde. Insgesamt wurden lediglich 79 Episoden für HGTV hergestellt, bei sixx werden die Folgen stetig wiederholt. Am Sonntag erreichten die Reruns zwischen 10.30 und 14.20 Uhr bis zu 0,14 Millionen Zuschauer. Bei den Umworbenen fuhr man mit 70.000 junge Menschen und hervorragende drei Prozent ein.Beim Unterhaltungssender Nitro war die Fernsehsendung einmal mehr erfolgreich. Die Programmplaner strahlten zwei Episoden aus, die um 13.00 Uhr starteten. 0,21 und 0,24 Millionen Zuschauer wollten sich das nicht entgehen lassen, sodass man 2,1 und 2,4 Prozent Marktanteil erreichte. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern reichten schon 70.000 und 90.000 Zuschauer, um tolle 2,8 und 3,4 Prozent Marktanteil einzufahren.RTL setzte am Sonntag um 08.05 Uhr auf die Spielfilme «Männertag» ► , «Tom Gerhardt – Voll Normaaal» und «Ballermann 6». Die Streifen sicherten sich 0,26, 0,36 und 0,53 Millionen Zuschauer. Bei den jungen Menschen sicherten sich die Klassiker nur 60.000, 70.000 und 160.000 Zuschauer. Das mag zwar für sixx und Nitro erfolgreich sein, bei RTL reichte es nur für ungenügende 3,8, 3,3 und 6,9 Prozent.