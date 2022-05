«Westworld» freut sich auf Ariana DeBose

US-Fernsehen

Der «West Side Story»-Star ist Teil der Serie. Ab der vierten Staffel gehört sie zum Ensemble.

«West Side Story»-Star Adriana DeBose wird in der vierten-Staffel mitspielen. Die Art von DeBoses Rolle bleibt ein streng gehütetes Geheimnis, ebenso wie die meisten Details über die Handlung der neuen Staffel. DeBose gesellt sich zu einer Reihe wiederkehrender Darsteller wie Evan Rachel Wood, Thandiwe Newton, Ed Harris, Jeffrey Wright, Tessa Thompson, Luke Hemsworth, Aaron Paul und Angela Sarafyan.Mit «Westworld» setzt DeBose ihren Aufschwung fort, nachdem sie durch ihre Oscar-prämierte Rolle als Anita in Steven Spielbergs "West Side Story" ins Rampenlicht gerückt war. Außerdem wird die am Theater ausgebildete Schauspielerin die diesjährige Verleihung der Tony Awards moderieren.«Westworld» wird von Kilter Films und Bad Robot Productions in Zusammenarbeit mit Warner Bros. Television produziert. Jonathan Nolan und Lisa Joy haben die Sci-Fi-Serie entwickelt. Die beiden fungieren auch als ausführende Produzenten neben Alison Schapker, Denise Thé, J.J. Abrams, Athena Wickham, Richard J. Lewis und Ben Stephenson.