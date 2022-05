«Dirty Dancing»-Sequel soll 2024 starten

Kino-News

Frances „Baby“ Houseman kehrt zurück: Jonathan Levine, kreativer Kopf hinter der Komödie «Long Shot» und dem Film «50/50» wird die Fortsetzung voninszenieren. Bevor er sich auf dem Regiestuhl wiederfand, war Levine bereits als Produzent an dem Projekt beteiligt. Er hat auch das Drehbuch zusammen mit Elizabeth Chomko geschrieben.Der Nachfolgefilm, der ebenfalls den Titel «Dirty Dancing» tragen wird, soll noch in diesem Jahr in Produktion gehen und 2024 in die Kinos kommen. Der internationale Vertrieb wird noch in diesem Monat in Cannes starten. Lionsgate kündigte bereits im Jahr 2020 an, dass eine weitere «Dirty Dancing»-Geschichte in Arbeit sei. Über das nächste Kapitel ist noch wenig bekannt, aber Levine hat angedeutet, dass die Fortsetzung Musik aus dem Originalfilm sowie Hip-Hop aus den 90ern enthalten wird."Obwohl das Original von «Dirty Dancing» immer einer meiner Lieblingsfilme war, hätte ich nie gedacht, dass ich bei der Fortsetzung Regie führen würde", so Levine in einem Statement. "Als Co-Autor verliebte ich mich in die Charaktere (neue und alte), die Welt der Catskills im New York der 1990er Jahre und die Musik, die von Songs aus dem Originalfilm bis hin zu 90er-Jahre-Hip-Hop reichen wird. Ich kann es kaum erwarten, mit Jennifer zusammenzuarbeiten, um diese wunderschöne Geschichte über Sommer, Romantik und Tanz einer neuen Generation von Fans nahezubringen. Und den langjährigen Fans verspreche ich, dass wir ihre Kindheit nicht ruinieren werden. Wir werden die Aufgabe mit Raffinesse, Ehrgeiz und vor allem Liebe angehen."