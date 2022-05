Schäferstündchen in der Apotheke

Soap-Check

Bei «Dahoam is Dahoam» geht es chaotisch zu. Unter anderem soll Helga ihr Marihuana nicht mehr herumliegen lassen.

Katrin realisiert, dass Leo nie wieder aufwachen könnte, und erleidet eine Panikattacke. An Leos Bett holen sie die Erinnerungen ein und ihr wird klar: Sie kann auch im Koma zu Leo durchdringen. Kämpferisch beschließt sie, das zu nutzen, damit er wieder zu Bewusstsein kommt! Auch Sara ist von Leos Zustand hart getroffen. Simon kann sie auffangen und es tut ihr gut, wieder Nähe zuzulassen. Nähe, die Simon als klares Zeichen für ihre Beziehung interpretiert. Britta ist aus Heimweh frühzeitig aus der Reha zurückgekehrt. Sie findet die Wohnung in großer Unordnung vor. Die Kinder haben keine Lust aufzuräumen. Carla mahnt, die Kinder mit Vertrauen zu motivieren, und Britta beschließt einen „Yes“-Abend! Merle hat die Idee, Bürger und Politiker durch eine Art Speed-Dating zusammenzubringen und startet mit der Organisation. Doch Dörte und Gunter sorgen sich, ob ihr der Stress gut tut. Franzis Sorge um David wächst. Aber als sie von Gunter hört, dass David nach Hamburg in die Klink gegangen ist, beruhigt sie sich.Nachdem Yvonne das Interview gegeben hat, wird ein Zeitungsartikel veröffentlicht, der den „Fürstenhof“ in ein schlechtes Licht rückt. Yvonne, die nicht namentlich im Artikel genannt wird, befürchtet, eine hohe Geldstrafe zahlen zu müssen und vertraut sich ihrer Tochter an. Kurz darauf bittet Paul Josie um Hilfe bei der Suche nach der Informantin. Als Werner Alfons beschuldigt, das Interview gegeben zu haben, ist dieser so gekränkt, dass er überlegt, nicht zur Feier seines Dienstjubiläums zu erscheinen. Währenddessen laufen die Vorbereitung für die Feier auf Hochtouren und die gesamte Belegschaft wartet im Blauen Salon auf Alfons, der tatsächlich bereits auf dem Nachhauseweg ist. Christoph ist nach Arianes Anschlag auf dem Weg der Besserung, jedoch kann er die Zahlen seiner Uhr nicht mehr lesen. Daraufhin will Michael weitere Tests mit ihm machen, aber Christoph blockt ab und bestellt stattdessen Paul wegen des Zeitungsartikels ins Krankenhaus. Als Paul ihm dann die aktuellen Geschäftszahlen vorlegt, erkennt Christoph, dass er ein Problem hat.Tina gibt ungeniert zu, mit Korbinian ein Schäferstünden in der Apotheke gehabt zu haben. Wird sie das ihren Job kosten? Nachdem Severin Katharina aus seinem Zimmer geworfen hat, herrscht auf dem Voglhof zwischen den beiden Eiszeit. Kann ein Notfall die Wogen glätten? Vera will Helga einen Streich spielen, damit diese ihr Marihuana nicht mehr sorglos herumliegen lässt. Hoffentlich geht der Denkzettel nicht nach hinten los …Die Freunde sind entsetzt über die Trennung von Vivien und Tobias. Hat es Viviens Vater wirklich geschafft, sie auseinanderzubringen? Robert tut sich schwer, Britta beizubringen, dass sie nicht bei ihm einziehen soll. Rufus kommt ihm zu Hilfe und stachelt Britta damit unfreiwillig an. Till ist verzweifelt, weil seine Geschwister nicht bereit sind, das Haus für Mareikes Behandlung zu beleihen. Noah kommt seinem Vater zu Hilfe.Yannick glaubt, Casper losgeworden zu sein. Doch dann findet Isabelle Yannick, und Casper muss härtere Geschütze auffahren. Jennys Gefühle für Justus gewinnen die Oberhand, und sie fasst den Entschluss, um Justus zu kämpfen. Doch dann sieht sie, wo er wirklich hingehört. Henning genießt einen nahen Moment mit Daniela, was Ben nicht entgeht. Als der mehr herauskitzeln will, brennt bei Henning eine Sicherung durch.Die Razzia zwingt Katrin, ein Geständnis zu machen: Sie muss zugeben, dass sie Tobias noch mehr verheimlicht hat. Katrins Uneinsichtigkeit, wieso ihr mangelndes Vertrauen ihn so trifft, ist für Tobias eine bittere Enttäuschung. Emily faltet Gina ordentlich zusammen, so dass John sie bremsen muss. Doch schon kurz darauf ärgert sich Emily über sich selbst. Sie wollte nach vorne schauen, doch jetzt steht sie vor Paul mal wieder als Furie da.weiterJan ist sofort hin und weg, als er auf die neue attraktive Nachbarin der WG trifft. Er ahnt nicht, dass sich Ben nur wenige Augenblicke später ebenfalls in sie schockverliebt. Die beiden berichten sich gegenseitig von ihrer magischen Begegnung, doch als sie herausfinden, dass sie von ein und derselben Frau reden, sind sie ernüchtert. Um einen guten Eindruck bei der neuen Nachbarin zu machen, passen sie gemeinsam auf deren weiße Maus auf. Da Ben Mäuse eigentlich ekelhaft findet, versucht Jan dies zu seinem Vorteil zu nutzen. Er lässt das Tier aus seiner Box. Kurz darauf ist es allerdings spurlos verschwunden. Jan und Ben schließen einen Deal: Derjenige, der die Maus wiederfindet, bekommt ein „Vorrecht“, die neue Nachbarin näher kennenzulernen.Milla freut sich, als Mike seine Rückkehr vom Buchhaltungsseminar ankündigt. Allerdings ist sie leicht irritiert, dass er nun im Matrix Sparmaßnahmen durchführen will. Als Milla kurz darauf ein vermeintlich unschlagbares Angebot eines Getränkelieferanten bekommt, will sie es annehmen und Mike so beweisen, dass sie es ebenfalls draufhat. Sie kann das Matrix gut führen. Piet hat große Zweifel an dem Deal, was Milla aber als Eifersucht auf ihre Chefposition abtut. Doch als sie zur Unterzeichnung fährt und im Vertrag eine dubiose Klausel findet, wird ihr klar, dass er recht hatte. Die Typen wollen sie betrügen. Milla will den Vertrag nicht unterschreiben und gehen, doch ihre Beinahe-Geschäftspartner halten sie fest. Sie weiß nicht, was sie nun tun soll. Mike ist unterdessen ins Matrix gekommen und hat von Piet alles erfahren. Er macht sich große Sorgen um Milla.